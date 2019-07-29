Соратник Зеленского назвал планы переименования России уделом неудачников

Избранный депутат Верховной Рады Украины от партии "Слуга народа" Максим Бужанский раскритиковал предложения переименовать Россию в "Московию" и назвал единственным результатом Майдана "легализацию нацизма". Об этом он заявил в интервью изданию "Страна.ua".

Говоря об инициативе своего однопартийца Никиты Потураева о переименовании России, Бужанский отметил, что она противоречит здравому смыслу.

"К сожалению, это калька неудачников, вроде Петра Алексеевича (Порошенко — прим. ред.)", — сказал он.

Бужанский выразил уверенность, что подобные заявления "демонстрируют неадекватность". "Если мы хотим, чтобы к нам относились как к серьезным людям, то мы должны быть серьезными людьми", — добавил он.

Кроме того, политик раскритиковал решение бывшего президента Петра Порошенко праздновать "День освобождения от Советского Союза".

"Они просто воспитали часть аудитории в духе, что все советское нужно заменить всем антисоветским. При этом не имея возможности дать нормальную экономику, образование, медицину. История уже написана, и все прекрасно знают, кто завел людей в газовые камеры, а кто их оттуда вывел. Единственный результат Майдана — легализация нацизма", — заявил депутат.