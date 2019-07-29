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Соратник Зеленского назвал планы переименования России уделом неудачников 

РИА Новости 34 минуты назад
Фото: © РИА Новости / Стрингер
Избранный депутат Верховной Рады Украины от партии "Слуга народа" Максим Бужанский раскритиковал предложения переименовать Россию в "Московию" и назвал единственным результатом Майдана "легализацию нацизма". Об этом он заявил в интервью изданию "Страна.ua".
Говоря об инициативе своего однопартийца Никиты Потураева о переименовании России, Бужанский отметил, что она противоречит здравому смыслу.
"К сожалению, это калька неудачников, вроде Петра Алексеевича (Порошенко — прим. ред.)", — сказал он.
Бужанский выразил уверенность, что подобные заявления "демонстрируют неадекватность". "Если мы хотим, чтобы к нам относились как к серьезным людям, то мы должны быть серьезными людьми", — добавил он.
Кроме того, политик раскритиковал решение бывшего президента Петра Порошенко праздновать "День освобождения от Советского Союза".
"Они просто воспитали часть аудитории в духе, что все советское нужно заменить всем антисоветским. При этом не имея возможности дать нормальную экономику, образование, медицину. История уже написана, и все прекрасно знают, кто завел людей в газовые камеры, а кто их оттуда вывел. Единственный результат Майдана — легализация нацизма", — заявил депутат.
Внеочередные парламентские выборы прошли на Украине 21 июля. После обработки 100% протоколов партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа" набрала 43,16%, на втором месте идет "Оппозиционная платформа — за жизнь" Юрия Бойко с 13,05%. Третье место занимает партия экс-премьера Юлии Тимошенко "Батькивщина" с 8,18%, далее идет партия бывшего президента Петра Порошенко "Европейская солидарность", у нее 8,10%. Замыкает пятерку партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" с 5,82%.
Официальные результаты выборов должны быть обнародованы ЦИК до 5 августа включительно.
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В мире , Юрий Бойко , Юлия Тимошенко , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Никита Потураев , Святослав Вакарчук , Центризбирком России , Верховная Рада
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