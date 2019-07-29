Трамп меняет главу Национальной разведки США

Президент США Дональд Трамп заявил, что выдвинет кандидатуру конгрессмена-республиканца Джона Рэтклиффа на пост директора Национальной разведки, нынешний глава ведомства уйдет с поста 15 августа.

Для нового назначения Трампу нужно будет получить одобрение американских сенаторов. Как отмечает издание "Нью-Йорк таймс", нынешний глава нацразведки Дэниел Коутс (он возглавил ведомство более двух лет назад) и Трамп не соглашаются по многим вопросам, в частности, в том, что касается России.

Трамп также высказывал мнение, что аппарат директора нацразведки (а директор считается координатором деятельности всех 16 американских разведведомств) представляет собой ненужную бюрократическую прослойку и что он хочет от этого избавиться, передает РИА Новости.

О том, что Коутс вышел из-под контроля, говорили уже год назад. Тогда советники Дональда Трампа выразили возмущение, что директор национальной разведки мог насмехаться над президентом США, когда комментировал приглашение Владимиру Путину посетить Вашингтон.

Также в течение своего срока Коутс периодически пугал сенаторов российской угрозой. Комментируя его выступления, в России заявили, что пугать сенаторов — фактически работа Коутса. От того, насколько они поверят в его слова, зависит американский военный бюджет, а значит, и их попытки доминировать на мировой арене.