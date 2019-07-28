Трамп готовит замену главе нацразведки

Коутс неоднократно выступал с критикой в адрес главы Белого дома. По данным Axios, Трамп предложит это место конгрессмену-республиканцу Джону Рэтклиффу. Кроме того, он намерен сократить численность этой структуры.