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Трамп готовит замену главе нацразведки 

News.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: SMG/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Президент США Дональд Трамп хочет сменить главу Национальной разведки США. Сейчас это ведомство возглавляет Дэн Коутс.
Коутс неоднократно выступал с критикой в адрес главы Белого дома. По данным Axios, Трамп предложит это место конгрессмену-республиканцу Джону Рэтклиффу. Кроме того, он намерен сократить численность этой структуры.
Как ранее писал News.ru, Трамп обвинил демократов в плохих отношениях с Россией. Глава Белого дома решительно осудил действия оппозиционной Демократической партии США. Он обвинил демократов в преднамеренном желании противостоять республиканцам, в том числе раздувая слухи об угрозе со стороны России.
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В мире , США , Дэн Коутс , Дональд Трамп , Демократическая партия США
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