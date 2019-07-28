Глава днепропетровской полиции ответил Зеленскому на приказ уйти в отставку

Ранее Зеленский потребовал от министра внутренних дел Арсена Авакова увольнения Виталия Глуховери. Причиной стало попавшее в Сеть видео, на котором главу Нацполиции остановили нарушение правил дорожного движения. Глуховеря вызвал подразделение специального назначения КОРД для задержания сотрудников патрульной полиции.

Я готов предоставить любую информацию по этому делу, — написал Глуховеря в Facebook.

Глава Нацполиции отметил, что не участвовал в конфликте, а лишь являлся свидетелем, пытавшимся примерить стороны. Кроме того, он подчеркнул, что всегда стоял на стороне правды.