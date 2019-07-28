Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Глава днепропетровской полиции ответил Зеленскому на приказ уйти в отставку 

News.ru 1 час назад
Фото: News.ru
Главе полиции Днепропетровской области генерал Виталий Глуховеря отреагировал на требование президента Украины Владимира Зеленского уйти в отставку.
Зеленский предъявил требование к Авакову
Ранее Зеленский потребовал от министра внутренних дел Арсена Авакова увольнения Виталия Глуховери. Причиной стало попавшее в Сеть видео, на котором главу Нацполиции остановили нарушение правил дорожного движения. Глуховеря вызвал подразделение специального назначения КОРД для задержания сотрудников патрульной полиции.
Я готов предоставить любую информацию по этому делу, — написал Глуховеря в Facebook.
Глава Нацполиции отметил, что не участвовал в конфликте, а лишь являлся свидетелем, пытавшимся примерить стороны. Кроме того, он подчеркнул, что всегда стоял на стороне правды.
Как писал News.ru, пранкер Алексей Столяров, известный под псевдонимом Лексус, от имени президента Украины Владимира Зеленского позвонил главе полиции Днепропетровской области генералу Виталию Глуховере.
News.ru: последние новости
Митинг за дружбу с Россией собрал тысячи человек в Грузии Полиция завершила разбирательство с задержанными на акции в Москве Зеленского высмеяли за несуществующее государство
Комментарии7
В мире , Украина , Алексей Столяров , Виталий Глуховеря , Владимир Зеленский , Арсен Аваков
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Партия Зеленского перекроит Украину6
«Большая потеря». В Китае сожалеют об утрате Сахалина180
В ДНР заявили о бунте украинских морпехов51
«Думали, что признает». В РФ ответили на протест Киева320
В Абхазии выдвинули условия для диалога с Грузией3
Видео
03:19
«Здесь всё принадлежит Китаю»
Общество
01:00
Галкин напугал Пугачеву своей выходкой
Шоу-бизнес
00:57
Сотрудники сгоревшего лагеря пожаловались на травлю
Происшествия Общество
01:56
Стал известен груз уничтоженных украинских Ил-76
Оружие Армия
01:45
Сын Алибасова сбежал с 20-ю миллионами
Шоу-бизнес
02:09
Стало известно о роскошной жизни убитой блогерши
Происшествия
00:20
Умер журналист Владимир Кара-Мурза
Общество
03:16
Октябрь наступит в июле
Погода Общество
00:20
Соловьев отреагировал на смерть Кара-Мурзы
Общество
04:23
Зеленского высмеяли за несуществующее государство
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение