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Умер венесуэльский художник Карлос Крус-Диес 

ТАСС + ещё 2 2 часа назад
Фото: Instagram
Венесуэльский художник, один из основоположников оптического искусства Карлос Крус-Диес умер во Франции в возрасте 95 лет. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в воскресенье на странице его парижского фонда в Instagram.
"Один из великих пионеров кинетического искусства Карлос Крус-Диес умер в результате естественных причин 27 июля в Париже в возрасте 95 лет в окружении семьи", — говорится в сообщении.
"Его исследования и проекты внесли большой вклад в искусство, в новое понимание хроматического феномена, что делает его одним из самых знаковых мастеров кинетического искусства", — отмечается в заявлении.
Похороны художника пройдут в узком семейном кругу.
Карлос Крус-Диес родился в 1923 году в Каракасе, где в 1957 году основал школу изобразительных искусств. В Париж он переехал в 1960 году. Его работы представлены в Музее современного искусства в Нью-Йорке, галерее Тейт в Лондоне, Центре Помпиду в Париже.
Мастер основал художественные студии в Каракасе, Париже, Панаме, а также художественный фонд в Хьюстоне. В 2012 году Крус-Диес был удостоен высшей награды Франции — ордена Почетного легиона.
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В мире , Франция
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