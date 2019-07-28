Украинские морпехи устроили бунт в Донбассе, рассказали в ДНР

В Донбассе украинские военнослужащие морской пехоты устроили бунт, требуя улучшения материального обеспечения личного состава. Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. Соответствующее видео опубликовано на YouTube

"В первом батальоне 36-й бригады морской пехоты на Мариупольском направлении работает совместная следственная группа СБУ, военной службы правопорядка и военной прокуратуры по факту открытого неповиновения приказам командования, а также призывам к невыполнению приказов организованной группой боевиков в количестве 16 человек", — заявил представитель Народной милиции ДНР.

Зачинщиком неповиновения стал старший матрос Роман Бондаренко, призывавший сослуживцев прекратить исполнение указания руководства "до приведения в соответствие норм вещевого и продовольственного снабжения на передовых позициях", отметил Эдуард Басурин. При этом ранее Бондаренко был на хорошем счету у командования, добавил он.

"По приказу министра обороны Украины от восьмого июля он получил премию за особые успехи в ведении боевых действий против нашей республики в размере десяти тысяч гривен", — заметил Басурин.

Морально-психологическое состояние украинских силовиков в Донбассе ухудшается. Участились случаи неуставных взаимоотношений, неподчинения приказам и дезертирства. Кроме того, растет недовольство служащих ВСУ материальным обеспечением. В ДНР заявляли, что руководство отказывается выплачивать силовикам зарплату, что провоцирует "массовые акции неповиновения".

В апреле 2014 года Киев начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, заявивших о независимости после госпереворота на Украине. Переговоры по ситуации в Донбассе проходят на встречах контактной группы в Минске. С сентября 2014 года ее участники приняли три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако перестрелки и столкновения между сторонами до сих пор продолжаются.