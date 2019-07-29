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В Китае огорчились из-за потери Сахалина 

Lenta.ru + ещё 9 36 минут назад
Фото: Сергей Красноухов / ТАСС
Передача острова Сахалин Российской империи — большая потеря для Китая. Об этом сообщает портал Sohu.
Как поясняет автор статьи, раньше Сахалин был территорией Китая. В XIX веке страна подверглась военной агрессии и заключила сделку с Россией: империя поддерживала Китай в борьбе против Британии и Франции, а взамен получила территории на северо-востоке, в том числе и Сахалин.
На острове были обнаружены нефтяные месторождения. Автор утверждает, что их запасы составляют около семи миллиардов тонн, что может принести России около 500 миллиардов долларов.
Также во время раскопок на Сахалине российские археологи обнаружили каменную стелу с иероглифами. Они обратились к китайским коллегам, которые установили, что на стеле написаны стихи императора Цяньлуна, правившего в XVIII веке. «Если бы он только знал, что земля, на которой он тогда стоял, впоследствии перейдет России», — сетует журналист.
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