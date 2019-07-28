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ФБР назначило награду за женщину, грабящую банки с помощью записки 

News.ru + ещё 3 48 минут назад
Фото: Кадр: Кинопоиск/Stuber Productions
ФБР США предлагает $10 тыс. за информацию о «розовой бандитке», которая ограбила четыре банка с помощью записки.
Об этом сообщает телеканал Fox News. Приходя в банк, грабительница просто подходила к окошку и показывала сотруднику записку с требованием отдать деньги. От её рук пострадали банки в Пенсильвании, Делавэре и Северной Каролине.
Своё прозвище она получила благодаря розовой сумочке, которая была при ней в двух ограблениях из четырёх. «Розовой грабительницей» её прозвали сами сотрудники ФБР.
Ранее News.ru писал, что два 19-летних гражданина США признали вину в деле об убийстве карабинера в центре Рима.
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