ФБР назначило награду за женщину, грабящую банки с помощью записки

ФБР США предлагает $10 тыс. за информацию о «розовой бандитке», которая ограбила четыре банка с помощью записки.

Об этом сообщает телеканал Fox News. Приходя в банк, грабительница просто подходила к окошку и показывала сотруднику записку с требованием отдать деньги. От её рук пострадали банки в Пенсильвании, Делавэре и Северной Каролине.

Своё прозвище она получила благодаря розовой сумочке, которая была при ней в двух ограблениях из четырёх. «Розовой грабительницей» её прозвали сами сотрудники ФБР.

Ранее News.ru писал, что два 19-летних гражданина США признали вину в деле об убийстве карабинера в центре Рима.