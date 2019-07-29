Министр иностранных дел Украины Павел Климкин на своей странице в Twitter призвал европейских политиков, поддержавших возвращение России в ПАСЕ, высказать своё мнение о массовых задержаниях в Москве 27 июля.
«Некоторые европейские политики аргументировали возвращения РФ в ПАСЕ заботой о российском гражданском обществе. Очень хочется услышать их мнение после массовых арестов в Москве, когда большую часть представителей этого гражданского общества бросили за решетку», — написал он.
Как ранее сообщала "СП", в ходе несанкционированной акции протеста в Москве 27 июля полиция и Росгвардия задержала около 1000 из 3,5 тысяч участников демонстрации.