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В Киеве прокомментировали массовые задержания в Москве 

Свободная пресса + ещё 3 59 минут назад
Фото: ТАСС
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин на своей странице в Twitter призвал европейских политиков, поддержавших возвращение России в ПАСЕ, высказать своё мнение о массовых задержаниях в Москве 27 июля.
«Некоторые европейские политики аргументировали возвращения РФ в ПАСЕ заботой о российском гражданском обществе. Очень хочется услышать их мнение после массовых арестов в Москве, когда большую часть представителей этого гражданского общества бросили за решетку», — написал он.
Как ранее сообщала "СП", в ходе несанкционированной акции протеста в Москве 27 июля полиция и Росгвардия задержала около 1000 из 3,5 тысяч участников демонстрации.
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В мире , Украина , Павел Климкин , Росгвардия , Москва
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