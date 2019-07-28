Глава ПАСЕ выразила обеспокоенность задержаниями на несогласованной акции в Москве

Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Лилиан Мори Паскье обеспокоена задержаниями участников несогласованной акции, состоявшейся в центре Москвы 27 июля. Об этом говорится в сообщении ПАСЕ, обнародованном в воскресенье.

"Я глубоко обеспокоена массовыми арестами демонстрантов и диспропорциональной реакцией полиции при их разгоне", — приводятся слова Паскье в сообщении.

В ПАСЕ подчеркнули, что "свобода слова и собраний являются необходимыми условиями демократии". "Во всех государствах — членах Совета Европы и в целом в любом открытом, демократическом и плюралистическом обществе все мнения, включая критические по отношению к властям, должны свободно выражаться", — говорится в заявлении организации.

Задержания участников акции

Сотрудники полиции совместно с представителями Росгвардии задержали более 1000 человек за участие в несанкционированной акции в центре Москвы 27 июля. Из них свыше 600 лиц были приезжими. По оценке полиции, на эту акцию собрались в общей сложности более 3,5 тыс. человек.

Власти заранее предупреждали участников акции об ответственности и недопустимости нарушения закона. Мэр Москвы Сергей Собянин , ссылаясь на данные правоохранительных органов , заявлял, что готовятся серьезные провокации, представляющие угрозу безопасности, жизни и здоровью людей. В ГУ МВД по Москве также призывали воздержаться от участия в акции и пообещали принять все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан, для недопущения и пресечения нарушений общественного порядка.

Прокуратура Москвы проводит административное расследование в отношении 15 незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму , которые являются организаторами незаконных акций 14 и 27 июля. Первое предупреждение прокуратуры они проигнорировали. Прокурор повторно вынес им предостережения о недопустимости нарушения закона и об ответственности в случае его нарушения.

Россия в ПАСЕ

Делегация РФ в ПАСЕ в апреле 2014 года из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией была лишена права голосовать, участвовать в наблюдательных миссиях и входить в состав руководящих органов ПАСЕ. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации, но тогда санкции только ужесточались. В ответ делегация РФ заявила об отказе работать на таких условиях, а в 2016-2018 гг. не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий в ассамблее. Ввиду неучастия в работе ПАСЕ Москва в 2017 году заморозила выплату своего взноса в Совет Европы. Россия является членом СЕ с 1996 года.

В июне 2019 года участники сессии ПАСЕ одобрили резолюцию, закрепляющую три ключевые регламентные нормы о том, что "права голосовать, выступать и быть представленными в ассамблее и ее органах не могут быть приостановлены или отозваны через оспаривание или пересмотр полномочий". На следующий день все полномочия российской делегации были подтверждены в полном объеме и без изъятий, после чего парламентарии РФ приступили к полноценной работе в ПАСЕ. 2 июля стало известно о выплате Москвой взноса в бюджет Совета Европы за 2019 год.