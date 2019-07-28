«Удар по союзникам»: почему в США выступили против санкций в отношении «Северного потока — 2»

Сенатор Рэнд Пол, которого называют «другом» Дональда Трампа , поспособствовал переносу сроков рассмотрения законопроекта о санкциях против «Северного потока — 2», пишут американские СМИ. Инициатива, по мнению Пола, может серьёзно осложнить отношения Вашингтона с его европейскими союзниками, ведь в строительстве газопровода участвуют ведущие энергетические компании ЕС . Белый дом также пока не готов обострять отношения с европейцами из-за российского газа, считают политологи. В свою очередь, Брюссель не намерен отказываться от проекта, так как он способствует укреплению энергетической безопасности союза, отмечают эксперты.

Американский сенатор Рэнд Пол сорвал рассмотрение санкций против газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает портал The Daily Beast со ссылкой на письмо, которое политик направил своим коллегам. В нём он утверждает, что законопроект, внесённый ранее на рассмотрение комитета по иностранным делам сената, не окажет серьёзного воздействия на Россию . Зато, по мнению Рэнда Пола, могут пострадать отношения США с европейскими союзниками.

«Прежде чем состоится голосование по этому законопроекту, комитету следует разобраться, могут ли санкции в отношении союзников по НАТО и нейтральных сторон обладать хотя бы какой-то эффективностью в качестве стратегии по противодействию России, — говорится в документе за подписью сенатора. — Я призываю своих коллег пересмотреть данный подход. Если мы продолжим проводить красные линии и угрожать своим друзьям так же, как противникам, то друзей у нас останется мало — и винить мы сможем только самих себя».

Как подчёркивает Рэнд Пол, у предложенного в мае законопроекта, предусматривающего введение санкций против подрядчиков строительства газопровода и участвующих в проекте компаний, есть множество изъянов. Один из них — отсутствие конкретики: в инициативе не указывается, против кого именно могут быть введены ограничительные меры. Решать это должна исполнительная власть, что, по мнению сенатора, ущемляет конституционные полномочия конгресса.

Италии, Франции, Германии, Австрии, Нидерландов, Ещё одна проблема, с точки зрения Пола, состоит в том, что под санкции рискуют попасть не только россияне, но и европейские компании из Швейцарии Швеции и Италии. Сенатор напоминает, что укладкой подводной части газопровода занимается швейцарская компания, активно работающая в США (Allseas), а также итальянская компания со штаб-квартирой в Хьюстоне (Техас).

Как пишет The Daily Beast, действия Рэнда Пола якобы привели к тому, что рассмотрение законопроекта в комитете сената по иностранным делам было перенесено с 25 июля на следующую неделю. В этот день агентство Reuters со ссылкой на главу комитета Джима Риша сообщало, что причиной переноса стал запрос одного из сенаторов.

Газопровод «Северный поток — 2» должен быть введён в эксплуатацию к концу текущего года. Он позволит ежегодно поставлять из России в Германию по дну Балтийского моря до 55 млрд кубометров топлива. Инвесторами проекта выступают крупнейшие европейские энергетические компании: Engie, OMV, Royal Dutch Shell , Uniper и Wintershall.

Среди возможных мер: запрет американским банкам выдавать кредиты и ссуды на сумму более $10 млн участникам проекта, отказ от выдачи экспортных лицензий или запрет на проведение платежей в зоне юрисдикции США.

Отметим, что это не единственный законопроект о санкциях против российских газопроводов, рассматриваемый в американском конгрессе. 13 июля сенатор Джон Баррассо внёс на рассмотрение верхней палаты ещё один документ, предусматривающий аналогичные ограничительные меры. В свою очередь, палата представителей конгресса рассматривает собственный законопроект о санкциях против «Северного потока — 2» и «Турецкого потока».

«Трамп против»

В комментарии The Daily Beast Рэнд Пол подтвердил, что выступает против санкций в отношении «Северного потока — 2».

«Конгресс теперь скор не только на расправу, но и на санкции. Если этот закон вступит в силу, то нашим санкциям подвергнутся европейские союзники», — цитирует издание Пола.

При этом в публикации Рэнд Пол фигурирует как «друг и союзник Трампа». Тем не менее ранее глава Белого дома и представители его администрации неоднократно заявляли о возможных санкциях против участников проекта «Северный поток — 2».

Так, в мае о разработке соответствующего законопроекта говорил министр энергетики США Рик Перри . 12 июня о возможных ограничениях в отношении компаний, участвующих в строительстве газопровода, заявлял и лично Дональд Трамп. Он предложил европейцам заменить российские углеводороды американским сжиженным природным газом. Ранее Трамп резко критиковал власти Германии за покупку голубого топлива у России.

При этом Москва считает, что противодействие США «Северному потоку — 2» вызвано прежде всего стремлением Вашингтона продвинуть свой, более дорогой газ на европейские рынки. Так, в начале июня в эксклюзивном интервью RT пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «вместо честной конкуренции они (американцы. — RT) предпочитают действовать как во времена Дикого Запада». В свою очередь, 7 июля на пленарном заседании Петербургского экономического форума российский лидер Владимир Путин заявил, что «Северный поток — 2» не соответствует интересам тех, кто в рамках существующей универсалистской модели привык к исключительности и вседозволенности, к тому, что по их счетам должны платить другие».

Между тем эксперты сомневаются, что позиция одного сенатора заставила комитет по иностранным делам отложить рассмотрение законопроекта о санкциях.

«Связано это вовсе не с влиянием Рэнда Пола, — заявил в разговоре с RT директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв. — В верхней палате доминируют республиканцы, и они согласовывают свои действия с президентом. Видимо, Трамп против этого законопроекта и ухудшения отношений с европейцами. Когда и в отношении кого вводить санкции — это вопрос политики, но так быстро он не разрешится и будет согласовываться с Белым домом по крайней мере в сенате».

В то же время эксперт отметил, что лично Рэнд Пол «не такой уж и друг Трампу», поскольку их позиции по многим политическим и экономическим вопросам различаются. В частности, Пол — противник торговых войн, новых тарифных ограничений. Также он выступил инициатором законопроектов, направленных на прекращение торговли оружием с Саудовской Аравией.

«Вопрос будущего»

Как отмечает The Daily Beast, Рэнд Пол — далеко не единственный, кто выступает против санкций в отношении газопровода. Ранее о том, что возможные меры со стороны США усилят разногласия между Вашингтоном и Брюсселем, говорили в «Атлантическом совете»* — организации, которая известна своими докладами антироссийской направленности.

18 июля аналогичную точку зрения в колонке для газеты The Hill выразил директор исследовательских программ Независимого института (Independent Institute) Уильям Шугарт, указав на последствия принятия санкций для европейских союзников США.

Днём ранее с предупреждением о негативных последствиях возможных санкций против «Северного потока — 2» выступила и американская разведывательно-аналитическая компания Stratfor . По мнению её аналитиков, остановить проект, почти 60% которого уже построено, будет проблематично. Зато ограничительные меры ухудшат и без того непростые отношения между Вашингтоном и Берлином. Ранее на угрозы санкций со стороны США Минэкономики Германии заявило, что принципиально отвергает экстерриториальные ограничительные меры.

«При том, что технически американские санкции по-прежнему способны остановить выполнение оставшихся 40% проекта, их введение поставит под угрозу тесные и стратегически важные отношения с Германией. Эта радикальная мера также чревата разногласиями между Вашингтоном и европейскими энергетическими компаниями, финансирующими примерно половину проекта, среди которых: Uniper and Wintershall (Германия), Shell (Соединённое Королевство и Нидерланды), OMV (Австрия) и Engie (Франция)», — говорится в статье Stratfor.

С такой точкой зрения согласен и заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов . Он отмечает, что заинтересованность европейцев в «Северном потоке—2» вызвана множеством факторов. Это и сокращение собственной газодобычи, и отказ от каменного угля, и «сложное техническое состояние» газотранспортной системы Украины, на которую сейчас приходится основная доля газового транзита. Поэтому, несмотря на угрозу санкций, европейцы не выйдут из проекта, считает аналитик.

«Для европейских компаний этот проект — это не только вопрос финансовой выгоды, это вопрос энергетической безопасности, это вопрос будущего», — утверждает Фролов.

Санкционные перспективы

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Как отмечают эксперты, власти США давно могли бы инициировать ограничительные меры против «Северного потока — 2». Для этого не нужно принимать новые документы, так как такие полномочия за президентом Соединённых Штатов закреплены согласно закону 2017 года «О противодействии противникам США посредством санкций», (CAATSA). Однако никаких санкций до сих пор не последовало.

По мнению Юрия Рогулёва, американцы, критикуя сотрудничество европейцев с «Газпромом» , балансируют между стремлением обеспечить интересы своих поставщиков газа и опасениями ухудшить отношения с ЕС. Кроме того, играет свою роль и фактор политического противостояния с Россией.

С точки зрения Андрея Фролова , серьёзно снижает перспективы введения санкций против участников «Северного потока—2» продолжающаяся торговая война США и КНР.

«США сейчас и без того сейчас ввязались в торговый конфликт с Китаем. Разворачивается противостояние на Ближнем Востоке с участием Вашингтона. Мягко говоря, не очень разумно перед выборами 2020 года открывать дополнительный фронт для войны ещё и с ЕС по газовому вопросу, — говорит Фролов. — Санкции вряд ли введут, потому что это будет ударом по союзникам. А по союзникам вы можете ударить только единожды, после чего они вашими союзниками быть перестанут».