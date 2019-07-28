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В Грузии потребовали наладить отношения с РФ 

Рамблер + ещё 22 49 минут назад
В воскресенье в центре Батуми прошел митинг парламентской оппозиционной партии «Альянс патриотов Грузии». Депутат парламента Грузии от этой партии Ада Маршания в ходе митинга призвала к диалогу с Россией, сообщает ТАСС.
«Мы вместе с вами говорим властям, что давно пора начать широкомасштабный диалог по тяжелейшим вопросам с Москвой», — сказала она, отметив, что необходимо также начать «тяжелейший разговор с абхазами и осетинами».
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«До каких пор нам быть так? Кого или чего мы ждем? Кто как не мы должны сделать это?» — сказала Маршания.
На митинг пришло более двух десятков тысяч человек. Из-за жары он продлился около тридцати минут. Ранее один из лидеров партии, члена горсовета Тбилиси Гоча Тевдорадзе, заявил, что грузинскому руководству стоит сменить риторику, с которой оно разговаривает с Россией, чтобы стал возможным диалог между двумя странами.
Комментарии52
В мире , Видео , Политика , Батуми
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