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Крестный ход «новой церкви» Украины начался в Киеве 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Крестный ход «новой церкви» Украины от Софийской площади к памятнику князю Владимиру проходит в Киеве, его возглавляет митрополит Епифаний.
На литургии присутствовал экс-президент Украины Петр Порошенко. После в Софийском соборе митрополит Эммануил зачитал обращение патриарха Константинопольского Варфоломея, передает РИА «Новости».
«По-отечески призываю всех вас, власть и государственные органы, но главное — побожный народ принять в свои объятья новую церковь, целью которой является объединение всех вас», — говорится в послании.
Затем паломники отправились крестным ходом от храма Софии Киевской к памятнику князю Владимиру по маршруту: Софийский Собор — Владимирский проезд — улица Трехсвятительская — парк Владимирская горка.
Шествие завершится молебном у памятника Владимиру Крестителю.
Отмечается, что полиция, нацгвардейцы и спасатели несут службу в усиленном режиме для охраны правопорядка, по маршруту хода дежурят медики.
«В религиозных мероприятиях по случаю празднования 1031-летия крещения Киевской Руси приняли участие около 15 тыс. верующих. Правопорядок обеспечивали около 2 тыс. правоохранителей. Мероприятия в центре столицы прошли без нарушений общественного порядка», — цитирует пресс-служба МВД Украины первого замминистра внутренних дел страны Сергея Ярового.
Напомним, 28 июля православные верующие отмечают День крещения Руси.
Накануне праздник отметили на Украине. В традиционном крестном ходе в Киеве от памятника князю Владимиру до Киево-Печерской лавры приняли участие около 300 тыс. верующих.
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В мире , Украина , Петр Порошенко , МВД , РИА Новости , Киев
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