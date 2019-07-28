Крестный ход «новой церкви» Украины начался в Киеве

Крестный ход «новой церкви» Украины от Софийской площади к памятнику князю Владимиру проходит в Киеве , его возглавляет митрополит Епифаний.

На литургии присутствовал экс-президент Украины Петр Порошенко . После в Софийском соборе митрополит Эммануил зачитал обращение патриарха Константинопольского Варфоломея, передает РИА «Новости».

«По-отечески призываю всех вас, власть и государственные органы, но главное — побожный народ принять в свои объятья новую церковь, целью которой является объединение всех вас», — говорится в послании.

Затем паломники отправились крестным ходом от храма Софии Киевской к памятнику князю Владимиру по маршруту: Софийский Собор — Владимирский проезд — улица Трехсвятительская — парк Владимирская горка.

Шествие завершится молебном у памятника Владимиру Крестителю.

Отмечается, что полиция, нацгвардейцы и спасатели несут службу в усиленном режиме для охраны правопорядка, по маршруту хода дежурят медики.

«В религиозных мероприятиях по случаю празднования 1031-летия крещения Киевской Руси приняли участие около 15 тыс. верующих. Правопорядок обеспечивали около 2 тыс. правоохранителей. Мероприятия в центре столицы прошли без нарушений общественного порядка», — цитирует пресс-служба МВД Украины первого замминистра внутренних дел страны Сергея Ярового.

Напомним, 28 июля православные верующие отмечают День крещения Руси.

Накануне праздник отметили на Украине. В традиционном крестном ходе в Киеве от памятника князю Владимиру до Киево-Печерской лавры приняли участие около 300 тыс. верующих.