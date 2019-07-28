В партии «Слуга народа» заявили о планах изменить административное устройство Украины

Партия «Слуга народа» намерена реформировать административное устройство Украины. Планируется, что полномочия местной власти будут расширены, а государственные администрации заменят префектурами. Из существующих на Украине 490 районов могут остаться лишь 100. Партия имитирует серьёзную политическую деятельность, считают эксперты. По их мнению, реальной возможности улучшить положение населения нет. Аналитики выразили опасения, что новое административное устройство Украины будет обсуждаться без учёта мнения жителей Донбасса.

Украинская партия «Слуга народа», получившая по результатам выборов большинство в Верховной раде, намерена инициировать реформу административного устройства Украины. Об этом заявил глава избирательного штаба партии Александр Корниенко.

«Реформа предусматривает расширение полномочий власти местного уровня и, соответственно, уменьшение роли таких элементов, как государственные администрации, и замену их на префектуры, которые будут следить за законностью решений местных советов», — рассказал Корниенко изданию «Левый берег».

Он отметил, что «при такой модели мощный районный уровень не сильно нужен, поэтому речь идет об укрупнении районов, которыми будет заниматься префект». По словам Корниенко, из 490 существующих районов планируется оставить 100.

У партии есть группа, которая занимается децентрализацией и будет прорабатывать реформу, добавил Корниенко.

Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий выразил мнение, что Зеленскому и Раде сначала следует провести указы в соответствии с запросами населения.

«Для того чтобы сейчас реализовать те реформы, о которых говорит Корниенко, необходимо создать нормальную и цивилизованную внутреннюю политику в стране», — считает парламентарий.

Депутат отметил, что новые меры не могут быть приняты, пока Украина не начнёт выводить свою экономику на более высокий уровень.

По его словам, реформы требуют денег, а новое предоставление средств Киеву со стороны МФА и других валютных структур увеличит долг страны и потянет экономику на дно.

«Все реформы заслуживают внимания населения, но пока ни один житель страны не услышал каких-то позитивных указов от президента Зеленского. На сегодняшний день это всё разговоры», — сказал он в беседе с RT.

Напомним, досрочные выборы в Верховную раду Украины состоялись 21 июля. После обработки 100% протоколов партия «Слуга народа» оказалась лидером с результатом в 43,16% голосов. На втором месте находится «Оппозиционная платформа — за жизнь» Юрия Бойко с 13,05%, а третье место досталось партии экс-премьера Юлии Тимошенко «Батькивщина» с результатом в 8,18%.

«Все ставят вопросы о местных выборах»

На фоне планов провести административную реформу в офисе Зеленского не исключают, что в стране вслед за досрочными парламентскими выборами пройдут досрочные местные выборы. В середине июля, до выборов в Раду, об этом упомянул представитель украинского лидера Владимира Зеленского в Верховной раде Руслан Стефанчук.

«Владимир Зеленский шёл с чётким пониманием того, что нас не интересует вопрос перемены лиц в действующей системе власти. Если ты бросишь свежий огурец в бочку с прокисшими огурцами, он станет кислым огурцом», — заявил представитель президента, добавив, что команда президента хочет изменить саму систему власти.

«Будет это осуществлено следующей осенью или это может быть осуществлено ещё и до этого — мы рассматриваем разные варианты, как наиболее эффективно перезагрузить всю систему, которая касается отношений «власть и человек», — пояснил Стефанчук.

Уже после проведения выборов в Раду такую вероятность не исключил сам Зеленский. Во время выступления в штабе партии «Слуга народа» он призвал команду «не расслабляться».

«Сегодня можно расслабиться нашей команде, но не очень сильно. Все ставят вопросы о местных выборах. Вам интересно? Не расслабляйтесь», — приводит его слова ТАСС.

Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин в беседе с RT предположил, что партия «Слуга народа» пытается «имитировать деятельность».

«Боюсь, что партия «Слуга народа» пытается отвлечь внимание населения от текущих социально-экономических проблем с помощью этих административных преобразований, чтобы имитировать деятельность. Это обычная уловка, когда нет возможности реально улучшить положение населения, но можно произвести какую-то административную реформу», — считает эксперт.

По его словам, наделить дополнительными полномочиями областные администрации можно простым указом и административная реформа для этого не требуется.

Говоря о досрочных выборах, Мухин усомнился целесообразности этих планов. Он отметил, что на их реализацию потребуются большие средства, которых в распоряжении нынешней украинской экономики может не оказаться.

«Возможность проведения досрочных выборов — это большой вопрос, потому что Зеленский рискует получить тех же администраторов на своих же позициях и уже не сможет с ними ничего сделать», — заключил он.

Политолог Иван Мезюхо обратил внимание, что перед заявлениями о переменах в административном устройстве Украины власть должна дать гарантию жителям об исполнении Киевом Минских соглашений.

«Сейчас идёт речь о том, что новое административное устройство Украины будет обсуждаться без мнения жителей Донбасса, которые только на словах для Киева являются гражданами украинского государства, а по факту команда нового украинского президента не замечает мнение людей, проживающих в Донецке и Луганске, поэтому мы не видим существенного улучшения ситуации по вопросам соблюдения договорённостей в рамках Минского процесса», — отметил эксперт в беседе с RT.

По его мнению, заявление об административной реформе со стороны президента Украины оставляет больше вопросов, чем ответов.