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Глава Шотландии назвала план Джонсона по Brexit «чрезвычайно опасным» 

РИА Новости + ещё 20 50 минут назад
Фото: © РИА Новости / Алексей Филиппов
Первый министр Шотландии Никола Стерджен заявила, что новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон придерживается жесткой позиции по выходу Великобритании из ЕС без заключения соглашения, что "чрезвычайно" опасно для Шотландии и для всей Британии, сообщает телеканал Sky News.
По словам Стерджен, на данный момент "нет ясности относительно того, как Джонсон планирует заключить сделку с Европейским союзом", поэтому, по ее мнению, новый премьер преследует "опасный" план Brexit без заключения сделки с ЕС.
"Это заставляет меня думать, что, что бы Борис Джонсон ни говорил публично о своем желании заключить сделку, в действительности он на самом деле преследует Brexit без сделки, потому что это логика жесткой позиции, которую он занял. Я думаю, что это чрезвычайно опасно для Шотландии, да и для всей Великобритании", — заявила Стерджен после встречи с Джонсоном в Эдинбурге.
Она добавила, что считает "обреченной на провал" стратегию Джонсона по Brexit, заключающуюся в том, что ЕС пойдет на пересмотр соглашения по выходу Великобритании.
На прошлой неделе Стерджен поздравила Джонсона с избранием на пост главы Консервативной партии и премьер-министра Великобритании, выразила готовность сотрудничать, но добавила, что Шотландия постарается блокировать позицию Джонсона по выходу Великобритании из ЕС без заключения соглашения.
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В мире , Brexit , Борис Джонсон , ЕС , Консервативная партия , Sky News , Великобритания , Шотландия
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