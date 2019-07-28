Возвращение из плена: КНДР отпустила российское судно

Захваченное Северной Кореей российское судно для ловли крабов «Сянхайлинь-8» было отпущено и уже пришло в южнокорейский порт Сокчо. Ранее был проведен медицинский осмотр всех 17 человек экипажа, 15 из которых — россияне. Состояние моряков врачи оценили как удовлетворительное. Сеул заявил, что считает освобождение моряков после 11-дневного заключения «позитивным с гуманитарной точки зрения».

Северная Корея отпустила российское рыболовецкое судно «Сянхайлинь-8», оно уже пришло в южнокорейский порт Сокчо, там на берег сойдут два моряка — гражданина Республики Корея.

«27 июля в результате слаженной работы российского внешнеполитического ведомства траулер «Сянхайлинь-8» отпущен», — говорится в сообщении посольства России в КНДР.

«В 16.00 (время местное) капитан В. Л. Веревка был проинформирован корейской стороной об освобождении, в 19.30 судно отошло от причала порта Вонсан», — указали в российском дипломатическом представительстве.

Двумя днями ранее был проведен медицинский осмотр экипажа, всех 17 человек, из которых 15 россиян. Состояние моряков врачи оценили как удовлетворительное.

Сеул заявил, что считает освобождение моряков после 11-дневного заключения «позитивным с гуманитарной точки зрения».

Соответствующие органы Южной Кореи планируют тщательнее проверить их состояние, а межведомственная группа проведет официальное расследование ситуации, связанной с задержанием.

В Сеуле также заявили, что решение об освобождении корабля, принятое в соответствии с международным правом и практикой, не связано напрямую с межкорейскими отношениями,

«которые в последнее время ухудшились».

«Север не предоставил Югу отдельного уведомления в связи с задержанием и освобождением южнокорейцев. Российское правительство установило соответствующие контакты с Пхеньяном», — указали в южнокорейском МИДе.

300-тонное судно для ловли крабов «Сянхайлинь-8» было задержано 17 июля береговой охраной Северной Кореи в северо-восточных водах страны за «нарушение правил въезда и пребывания». В то время двигатель корабля был неисправен и судно стояло на месте.

Замдиректора компании-судовладельца — ООО «Северо-Восточная рыболовная компания» — Сергей Седлер рассказывал, что захват состоялся в 55 морских милях от территории КНДР: на корабль «прямо на ходу» высадились представители северокорейской власти и отключили все средства связи, после чего судно с экипажем конвоировали в порт Вонсан.

Он сообщил, что формальной причиной ареста назвали незаконное пересечение границы так называемой зоны военного охранения, которую КНДР произвольно определила в 50 морских милях от берега, передает НСН.

Причем в международных документах о возможности создания такой зоны речи нет. Территориальными водами государства считается акватория в 12 морских милях от берега, а исключительной экономической зоной — в 200 морских миль.

По словам топ-менеджера, что на момент задержания на судне не было груза.

Сейнер занимался промыслом в водах Японского моря уже два года, но до этого с такими проблемами с северокорейцами не сталкивался.

Седлер сетовал также на отсутствие связи с моряками. Он рассказал, что их не выпускали с судна, кроме капитана, его помощника и двух южнокорейских специалистов, которых отселили в гостиницу под арест.

Политолог из Австралии Джамал Дауд уверен, что инцидент можно рассматривать как политический сигнал КНДР другим странам.

На отношения России и Северной Кореи, по мнению эксперта, это никак не повлияет. Он уже тогда высказывал убеждение, что ситуацию быстро урегулируют по разным дипломатическим каналам, передает ФАН.

«Такое регулярно происходит с союзниками. Негативных последствий не будет. Наоборот, КНДР хочет показать себя как ответственную страну, с которой можно работать», — указал аналитик.

При этом он не исключил, что захват мог быть спровоцировать КНДР ради послания другим странам из-за остро стоящего в регионе вопроса о том, кто будет контролировать его безопасность. Специалист напомнил о присутствии там Японии, Южной Кореи, США и Китая.

«КНДР пытается показать, что с ней необходимо считаться. Возможно, так они хотят в том числе заставить Москву больше прислушиваться к Пхеньяну», — добавил Дауд.

Это не первый за последние годы подобный инцидент в Северной Корее. 19 июня Морской спасательно-координационный центр Владивостока сообщил, что российскую яхту «Андиамо», предположительно, пытались остановить северокорейские рыбаки.