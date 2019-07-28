Зеленский призвал к единству церкви

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил всех в Днем крещения Руси. Об этом он написал в своем твиттере.

Он напомнил, что крещение стало мощным стимулом к объединению государства, его укреплению и развитию.

"Я призываю предстоятелей церквей к диалогу, чтобы вера объединяла, а не разделяла украинцев. В единстве — наша сила и наше будущее!" — написал Зеленский.

Ранее в украинской столице состоялся крестный ход, посвященный годовщине Крещения Руси. По подсчетам священнослужителей канонической УПЦ МП, в шествии приняли участие около 300 тыс. верующих.