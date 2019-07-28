В Грузии запланировали митинг за восстановление отношений с Россией

Члены оппозиционной партии «Альянс патриотов Грузии» и их сторонники собираются в воскресенье провести крупный митинг в Батуми за нормализацию отношений с Россией , сообщил один из лидеров партии, член горсовета Тбилиси Гоча Тевдорадзе.

«Грузино-российские отношения необходимо улучшить. Важно, чтобы между нашими странами были нормальные отношения, не было никаких санкций, было восстановлено прямое авиасообщение», — приводит его слова ТАСС.

Тевдорадзе подчеркнул, что руководство Грузии «должно сменить риторику, с которой оно разговаривает с Россией». Нынешняя политика ни к чему не приводит, констатировал он.

По его словам, участники воскресной акции выступят за нейтралитет Грузии, неприсоединение ни к каким военным блокам и против ЛГБТ-сообщества.

Лидеры «Альянса патриотов Грузии» ожидают, что на митинг придут до 30 тыс. человек. Изначально планировалось, что участвовать будут до 15 тыс. человек, однако, как отметил Тевдорадзе, акция вызвала большой интерес у населения, из-за чего ожидаемое число участников возросло.

Напомним, отношения России и Грузии обострились на фоне антироссийских протестов в Тбилиси из-за визита депутатов Госдумы на сессию Межпарламентской ассамблеи православия. Президент Владимир Путин подписал указ о запрете воздушных перевозок из России в Грузию.