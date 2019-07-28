Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пранкеры позвонили опальному генералу от имени Зеленского 

Рамблер 44 минуты назад
В соцсетях появилась запись беседы лжепрезидента Зеленского с главой полиции Днепропетровской области. Опальный генерал Виталий Глуховеря был разыгран пранкерами.
Ранее настоящий Зеленский потребовал от главы МВД Украины немедленно уволить главу днепропетровской полиции Виталия Глуховерю. Поводом стало видео в интернете, где патрульные полиции остановили за нарушение ПДД генеральский джип. В машине был только водитель. Он отказался предъявлять документы и позвонил шефу. Глуховеря приказал спецназу КОРД задержать патрульных и доставить к нему в кабинет на беседу.
После бурной реакции общественности на это видео, два пранкера позвонили генералу, представившись журналистом и президентом Зеленским.
Пранкер Вован под видом репортера спросил Глуховерю о его незаконных действиях. Полицейский в ответ заявил, что стал жертвой «российской пропаганды».
Пранкер Лексус от имени президента Зеленского обратился к генералу. Причем глава полиции не сомневался, что общается с настоящим главой государства. Пранкер-лжеЗеленский поинтересовался, что происходит в Днепропетровске, почему появилось скандальное видео. Глуховеря принялся оправдываться и заявил, что всегда поступает по закону.
В комментариях к видео пользователи пишут, что высокопоставленные чиновники Украины постоянно пытаются оправдать «российской пропагандой» свой непрофессионализм, чванство и коррупцию.
Комментарии57
В мире , Видео , Виталий Глуховеря , МВД
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Появились подробности гибели актрисы Никоновой на Аляске1
Медведчук назвал сроки наступления мира на Донбассе7
Путин объявил ВМФ России всесильным221
Умер журналист Владимир Кара-Мурза34
Стало известно об опасной системе Boeing 737 МАХ3
Видео
03:45
Россиянам пообещали осень в начале августа
Погода Общество
00:32
Умер журналист Владимир Кара-Мурза
Общество
01:09
Анита Цой прикована к инвалидной коляске
Шоу-бизнес
05:47
Путин объявил ВМФ России всесильным
Политика Армия
Путин на «Рапторе» попал на видео
Политика Армия
01:01
Автономия Донбасса? Что предложили Зеленскому
Политика В мире
00:51
Как Юлия Меньшова ссорилась со звездами
Шоу-бизнес Статьи
00:20
Митинг в Москве: Запад отреагировал на массовые задержания
В мире Происшествия
00:42
«Кормят помоями»: с чем сталкиваются россияне в Турции
В мире Статьи
01:02
«Перекрыли Садовое кольцо. Что у них в голове?»
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение