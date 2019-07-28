Пранкеры позвонили опальному генералу от имени Зеленского

Ранее настоящий Зеленский потребовал от главы МВД Украины немедленно уволить главу днепропетровской полиции Виталия Глуховерю. Поводом стало видео в интернете, где патрульные полиции остановили за нарушение ПДД генеральский джип. В машине был только водитель. Он отказался предъявлять документы и позвонил шефу. Глуховеря приказал спецназу КОРД задержать патрульных и доставить к нему в кабинет на беседу.

После бурной реакции общественности на это видео, два пранкера позвонили генералу, представившись журналистом и президентом Зеленским.

Пранкер Вован под видом репортера спросил Глуховерю о его незаконных действиях. Полицейский в ответ заявил, что стал жертвой «российской пропаганды».

Пранкер Лексус от имени президента Зеленского обратился к генералу. Причем глава полиции не сомневался, что общается с настоящим главой государства. Пранкер-лжеЗеленский поинтересовался, что происходит в Днепропетровске, почему появилось скандальное видео. Глуховеря принялся оправдываться и заявил, что всегда поступает по закону.

В комментариях к видео пользователи пишут, что высокопоставленные чиновники Украины постоянно пытаются оправдать «российской пропагандой» свой непрофессионализм, чванство и коррупцию.