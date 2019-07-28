Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пранкер Лексус разыграл опального украинского генерала от имени Зеленского 

РИА Новости 1 час назад
Пранкер Лексус (Алексей Столяров) поговорил с главой полиции Днепропетровской области, опальным генералом Виталием Глуховеря от имени украинского президента Владимира Зеленского, призвавшего главу МВД Украины Арсена Авакова уволить его. Аудиозапись розыгрыша оказалась в распоряжении "Страны.ua".
Зеленский ранее потребовал от главы МВД Арсена Авакова немедленно уволить руководителя регионального управления ведомства в Днепровской области Виталия Глуховерю после того, как в Сети появилось видео, на котором генерал вызывает подразделение специального назначения КОРД для задержания полицейских, остановивших его автомобиль за нарушение правил дорожного движения.
Первым до главного полицейского Днепропетровской области дозвонился "коллега" Лексуса Вован (Владимир Кузнецов), который представился журналистом. Пранкер задал собеседнику вопрос по поводу его незаконных действий и незаконных действий его сотрудников. Глуховеря в ответ сослался на козни "российской пропаганды".
Затем Лексус от имени Владимира Зеленского обратился к генералу и поинтересовался, что происходит в регионе, почему в СМИ публикуют скандальное видео. В ответ на это Глуховеря стал оправдываться и говорить, что действует в соответствии с законом. Посетовав на блогеров, генерал сказал, что разбирается в ситуации.
"Зеленский" пригрозил Глуховере увольнением.
Последние новости
В Китае рассказали, как российские Ту-160 "дали пощечину" НАТО В Сети высмеяли впавшего в ступор Кличко Корабли ВМС Украины в Севастополе не допустили к празднику ВМФ России
Комментарии24
В мире , Алексей Столяров , Виталий Глуховеря , Владимир Зеленский , Владимир Кузнецов , Арсен Аваков , МВД
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Какие тайны хранит «Зона 51» ВВС США3
Крым сделал заявдение об авиасообщении с Украиной116
В США сорвали санкции против «Северного потока-2»128
«Это нарушение»: Европа осудила РФ2022
КНДР отпустила задержанное судно из РФ53
Видео
00:42
«Кормят помоями»: с чем сталкиваются россияне в Турции
В мире Статьи
01:02
«Перекрыли Садовое кольцо. Что у них в голове?»
Происшествия
01:19
В Сербию доставили российские бронетранспортёры
Армия Оружие
03:18
Украинцы разозлились из-за фотографии Зеленского на пляже
В мире Политика
01:08
Кремль отреагировал на заявление Макрона
Политика
00:20
«Повторения беспредела здравым людям не нужно»
Происшествия Статьи
00:37
Стало известно, где Путин проведет выходные
Политика
00:20
Митинг в Москве: взрывпакеты и снесенные веранды
Происшествия
01:26
Эрдоган прокатился на тракторе
В мире
00:40
Соловьев показал провокаторов на акции протеста в Москве
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение