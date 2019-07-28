Пранкер Лексус разыграл опального украинского генерала от имени Зеленского

Зеленский ранее потребовал от главы МВД Арсена Авакова немедленно уволить руководителя регионального управления ведомства в Днепровской области Виталия Глуховерю после того, как в Сети появилось видео, на котором генерал вызывает подразделение специального назначения КОРД для задержания полицейских, остановивших его автомобиль за нарушение правил дорожного движения.

Первым до главного полицейского Днепропетровской области дозвонился "коллега" Лексуса Вован ( Владимир Кузнецов ), который представился журналистом. Пранкер задал собеседнику вопрос по поводу его незаконных действий и незаконных действий его сотрудников. Глуховеря в ответ сослался на козни "российской пропаганды".

Затем Лексус от имени Владимира Зеленского обратился к генералу и поинтересовался, что происходит в регионе, почему в СМИ публикуют скандальное видео. В ответ на это Глуховеря стал оправдываться и говорить, что действует в соответствии с законом. Посетовав на блогеров, генерал сказал, что разбирается в ситуации.

"Зеленский" пригрозил Глуховере увольнением.