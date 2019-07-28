Южнокорейские военные задержали рыболовецкое судно из КНДР

Южнокорейские военные задержали рыболовецкое судно из КНДР , которое пересекло разграничительную линию между двумя Кореями в Желтом море, сообщает Ренхап.

После задержания южнокорейскими военными рыболовецкое судно из КНДР было доставлено в порт Янъян для последующего расследования инцидента, передает РИА «Новости».

В северокорейской шхуне находились три человека, один из которых был одет в военную форму КНДР. Именно это, по поступающим данным, стало причиной сопровождения северокорейского судна в южнокорейский порт, хотя официального подтверждения того, что мужчина является действующим служащим вооруженных сил КНДР, пока нет.

«Члены экипажа (северокорейского судна) сообщили, что инцидент произошел из-за ошибки в навигации», — заявили представители объединенного комитета начальников штабов.

Так называемая северная разграничительная линия была проведена в одностороннем порядке США, которые воевали в Корее под флагом ООН уже после подписания соглашения о перемирии во время войны 1950-53 годов. КНДР эту границу не признает и придерживается собственной линии, которая не признается в Южной Корее.

Напомним, в ночь на 17 июля пограничники КНДР задержали российский сейнер «Сянхайлинь-8» в 53 морских милях от берегов Северной Кореи. В Пхеньяне утверждают, что российское судно якобы проникло в территориальные воды КНДР на 30 километров. Освободили задержанный российский траулер лишь 27 июля, после вмешательства российских дипломатов.