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Военные Южной Кореи задержали шхуну из КНДР 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: ТАСС
Южнокорейские военные задержали рыболовецкое судно из КНДР за пересечение северной разграничительной линии между подконтрольными Северной и Южной Корее районами в Желтом море. Инцидент произошел в воскресенье.
По данным агентства Yonhap, в лодке находились три человека, один из которых был одет в военную форму КНДР, хотя официального подтверждения того, что он является действующим военнослужащим — нет. Задержанные утверждают, что инцидент произошел из-за ошибки в навигации. Шхуна была отконвоирована в порт Янъян для разбирательства.
Так называемая северная разграничительная линия была проведена в одностороннем порядке США, которые воевали в Корее под флагом ООН уже после подписания соглашения о перемирии во время войны 1950-1953 годов. КНДР эту границу не признает и придерживается собственной линии, которая не признается в Южной Корее, пишет РИА Новости.
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В мире , ООН , РИА Новости , КНДР
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