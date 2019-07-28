Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Названо число желающих вторжения венесуэльцев 

Lenta.ru + ещё 2 29 минут назад
Фото: Leonardo Fernandez / AP Photo
Более 80 процентов жителей Венесуэлы против иностранного вторжения в страну. Об этом заявил президент Боливарианской Республики Николас Мадуро, передает ТАСС.
По его словам, об этом свидетельствуют «различные социальные опросы».
Мадуро также отметил, что попытка применить Межамериканский договор о взаимной помощи, который позволяет обратиться за военной помощью, будет расцениваться как агрессия против территории, народа и международного права.
Ранее 38 июля сообщалось, что самолеты-разведчики ВВС США в очередной раз нарушили воздушное пространство Венесуэлы. В Каракасе указали, что США таким образом нарушают международные договоры, а также ставят под угрозу авиационную безопасность.
Ситуация в Венесуэле обострилась 23 января, когда после массовых протестов лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом. США, большинство членов ЕС и латиноамериканских стран признали его легитимным главой государства. Россия и ряд других государств объявили о поддержке Мадуро.
Последние новости
Северная Корея отпустила задержанное российское судно В Ливии уничтожили два украинских Ил-76 Ученые объяснили жару в Европе и холод в России
Комментарии3
В мире , Социология , Николас Мадуро , Хуан Гуайдо , ЕС , ИТАР-ТАСС , Венесуэла
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Какие тайны хранит «Зона 51» ВВС США
Крым сделал заявдение об авиасообщении с Украиной
В США сорвали санкции против «Северного потока-2»101
«Это нарушение»: Европа осудила РФ1213
КНДР отпустила задержанное судно из РФ41
Видео
00:42
«Кормят помоями»: с чем сталкиваются россияне в Турции
В мире Статьи
01:02
«Перекрыли Садовое кольцо. Что у них в голове?»
Происшествия
01:19
В Сербию доставили российские бронетранспортёры
Армия Оружие
03:18
Украинцы разозлились из-за фотографии Зеленского на пляже
В мире Политика
01:08
Кремль отреагировал на заявление Макрона
Политика
00:20
«Повторения беспредела здравым людям не нужно»
Происшествия Статьи
00:37
Стало известно, где Путин проведет выходные
Политика
00:20
Митинг в Москве: взрывпакеты и снесенные веранды
Происшествия
01:26
Эрдоган прокатился на тракторе
В мире
00:40
Соловьев показал провокаторов на акции протеста в Москве
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение