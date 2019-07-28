Названо число желающих вторжения венесуэльцев

Более 80 процентов жителей Венесуэлы против иностранного вторжения в страну. Об этом заявил президент Боливарианской Республики Николас Мадуро , передает ТАСС.

По его словам, об этом свидетельствуют «различные социальные опросы».

Мадуро также отметил, что попытка применить Межамериканский договор о взаимной помощи, который позволяет обратиться за военной помощью, будет расцениваться как агрессия против территории, народа и международного права.

Ранее 38 июля сообщалось, что самолеты-разведчики ВВС США в очередной раз нарушили воздушное пространство Венесуэлы. В Каракасе указали, что США таким образом нарушают международные договоры, а также ставят под угрозу авиационную безопасность.