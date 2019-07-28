Власти КНДР отпустили российское рыболовецкое судно

Российское рыболовецкое судно «Сянхайлинь-8», задержанное в среду властями Северной Кореи , отпущено. Об этом сообщает посольство России в КНДР.

По словам дипломатов, решить вопрос удалось в результате слаженной работы внешнеполитического ведомства , пишет РИА Новости.

Напомним, северокорейские пограничники задержали «Сянхайлинь-8» в ночь на 17 июля. Власти КНДР утверждали, что судно нарушило правила въезда и пребывания на территории страны. На борту судна 17 членов экипажа — 15 россиян и двое граждан Южной Кореи.