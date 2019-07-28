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Власти КНДР отпустили российское рыболовецкое судно 

Российская Газета + ещё 14 18 минут назад
Фото: © РИА Новости / Илья Питалев Перейти в фотобанк
Российское рыболовецкое судно «Сянхайлинь-8», задержанное в среду властями Северной Кореи, отпущено. Об этом сообщает посольство России в КНДР.
По словам дипломатов, решить вопрос удалось в результате слаженной работы внешнеполитического ведомства, пишет РИА Новости.
Напомним, северокорейские пограничники задержали «Сянхайлинь-8» в ночь на 17 июля. Власти КНДР утверждали, что судно нарушило правила въезда и пребывания на территории страны. На борту судна 17 членов экипажа — 15 россиян и двое граждан Южной Кореи.
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В мире , Политика , МИД , РИА Новости , КНДР
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