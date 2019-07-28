СМИ: сенатор Рэнд Пол препятствует введению санкций США по «Северному потоку — 2»

Американский сенатор-республиканец Рэнд Пол (от штата Кентукки), хотя публично не выступал против внесенного ранее в Сенат Конгресса США законопроекта, предусматривающего введение санкций против компаний, участвующих в прокладке морского трубопровода "Северный поток — 2", активно создает препятствия для его прохождения и отговаривает коллег от голосования в поддержку инициативы. Об этом сообщает в субботу новостной портал The Daily Beast со ссылкой на источники в верхней палате американского законодательного органа.

Согласно их данным, Пол в четверг отложил рассмотрение законопроекта в комитете по иностранным делам Сената, членом которого является. В дополнение к этому он отправил другим сенаторам письмо, в котором высказал им свои опасения. Согласно документу, который не предназначался для обнародования, но оказался в распоряжении The Daily Beast, Пол обратил внимание на то, что законопроект четко не поясняет, какие именно организации должны оказаться под санкциями.

"Это означает, что в конечном счете мы будем голосовать вслепую без четкого представления, против кого будут введены санкции", — говорится в документе.

Инициатива предусматривает ограничения против лиц и компаний, которые продают или сдают в аренду морские суда для строительства "Северного потока — 2", а также предоставляют финансовую и техническую поддержу или обеспечивают страхование таких судов. По его словам, это означает, что санкции в результате могут быть введены против предприятий из таких стран, как Италия, Швейцария, Австрия, Германия, Нидерланды, Франция, Финляндия, Швеция.

"Это просто странно и необоснованно — создавать ненужную напряженность, начиная экономическую войну против Швейцарии, страны, которая сохраняла нейтралитет во всех современных конфликтах", — написал он коллегам.

"Прежде, чем голосовать по этому законопроекту, комитету следует подумать, является ли введение санкций против союзников по НАТО и нейтральных стран эффективной стратегией противостояния России", — отмечается в его письме. "Я настоятельно призываю вас противостоять принятию этого законопроекта", — подытожил Пол.

Суть инициативы

Инициатива была подготовлена в мае сенаторами Тедом Крузом (республиканец от штата Техас) и Джин Шахин (демократ от штата Нью-Гэмпшир). Американские законодатели предлагали обратить особое внимание на деятельность двух компаний — швейцарского подрядчика Allseas и итальянской фирмы Saipem, занимающихся укладкой труб для "Северного потока — 2". Однако потенциально под санкции могут попасть любые фирмы.

Вашингтон по ряду геополитических соображений открыто выступает против сооружения трубопровода "Северный поток — 2" и предпринимает активные усилия, нацеленные на блокирование этого проекта. Многие специалисты указывают, что США пытаются "продавить" таким образом поставки на европейский рынок своего сжиженного природного газа, который значительно дороже российского трубопроводного. Принятый в 2017 году в США закон CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций") предусматривает возможность применения односторонних ограничительных мер в том числе в отношении фирм, участвующих в реализации проекта "Северный поток — 2". Кроме того, в настоящее время в Конгрессе США разрабатывается еще как минимум один законопроект о санкциях в отношении проекта.