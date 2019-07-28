Друг Трампа сорвал введение санкций против «Северного потока-2»

Сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол сорвал на прошлой неделе введение санкций против проекта «Северный поток-2». Об этом пишет The Daily Beast со ссылкой на источники в верхней палате американского законодательного органа.

Отмечается, что Пол отложил рассмотрение законопроекта и разослал другим сенаторам письмо, в котором рассказал о своих опасениях. Он отметил, что в документе не названы организации, против которых должны быть введены ограничительные меры, пишет издание. «Это означает, что в конечном счете мы будем голосовать вслепую без четкого представления, против кого будут введены санкции», — говорится в письме. Сенатор опасается, что в результате ограничительные меры в большей степени ударят по европейским компаниям и банкам.

По данным издания, Пол является другом американского лидера Дональда Трампа

О том, что Вашингтон собирается ввести санкции против «Северного потока-2», стало известно еще 21 мая. В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле есть уверенность в завершении строительства газопровода.