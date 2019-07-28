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Друг Трампа сорвал введение санкций против «Северного потока-2» 

Lenta.ru + ещё 5 19 минут назад
Фото: EPA
Сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол сорвал на прошлой неделе введение санкций против проекта «Северный поток-2». Об этом пишет The Daily Beast со ссылкой на источники в верхней палате американского законодательного органа.
Отмечается, что Пол отложил рассмотрение законопроекта и разослал другим сенаторам письмо, в котором рассказал о своих опасениях. Он отметил, что в документе не названы организации, против которых должны быть введены ограничительные меры, пишет издание. «Это означает, что в конечном счете мы будем голосовать вслепую без четкого представления, против кого будут введены санкции», — говорится в письме. Сенатор опасается, что в результате ограничительные меры в большей степени ударят по европейским компаниям и банкам.
По данным издания, Пол является другом американского лидера Дональда Трампа.
О том, что Вашингтон собирается ввести санкции против «Северного потока-2», стало известно еще 21 мая. В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле есть уверенность в завершении строительства газопровода.
«Северный поток-2» — проект газопровода из России в Германию, который прокладывают по дну Балтийского моря. Его запуск запланирован на 2019 год, однако в «Газпроме» допустили перенос срока сдачи газопровода в эксплуатацию из-за ситуации с Данией. Королевство является единственной страной, которая пока не выдала разрешение на строительство. В Копенгагене утверждают, что «Северный поток-2» угрожает датской государственности и может увеличить зависимость Европы от России. Против строительства также выступают США, Украина и страны Прибалтики, которые опасаются снижения объемов транзита газа через их территорию.
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В мире , США , Северный поток 2 , Санкции , Законопроекты , Дмитрий Песков , Дональд Трамп , Газпром
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