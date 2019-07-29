Венесуэла пожалуется в ООН на вторжения самолетов США в подконтрольную ей зону

Власти Венесуэлы собираются обратится в ООН по поводу случаев вторжения американских самолетов-разведчиков в зону ответственности венесуэльских авиадиспетчеров без предупреждения. Об этом сообщил в воскресенье глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса.

"Как мы и заявляли, администрация Дональда Трампа призналась, что действительно вторглась в воздушную зону, находящуюся под контролем Венесуэлы, — написал он на своей странице в Twitter. — Без сомнения, у них был злой умысел. Мы передадим жалобу в ООН".

20 июля Министерство обороны Венесуэлы заявило, что самолет ВВС США, предназначенный для ведения воздушной разведки, нарушил воздушное пространство Боливарианской Республики. На его перехват были направлены воздушные суда южноамериканской страны. Представители Южного командования Вооруженных сил США заявили, что самолет, о котором идет речь, выполнял задание в "международном воздушном пространстве над Карибским морем".

Позднее правительство Венесуэлы сообщило, что с начала года американские военные самолеты вторгались в воздушное пространство южноамериканской республики и зоны ответственности венесуэльских авиадиспетчеров более 75 раз. Как считают власти Боливарианской Республики, в задачи этих воздушных судов входил сбор информации.