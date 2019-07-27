Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Армении рухнул лифт с пассажирами 

Деловая газета «Взгляд» 21 минуту назад
Фото: РИА Новости
В Ереване лифт с пассажирами сорвался в шахту, пострадавшие находятся в крайне тяжелом состоянии, пишут СМИ.
Инцидент произошел в одном из домов по улице Азатамартикнери в субботу, передает «Sputnik Армения» со ссылкой на пресс-службу МЧС Армении.
На месте происшествия работают сотрудники ведомства.
В местных СМИ сообщили, что происшествие случилось в здании ресторанного комплекса, находящегося на этапе строительства. По этим данным, в лифте были рабочие, сейчас они находятся в крайне тяжелом состоянии.
В четверг сообщалось, что в жилом доме в Петербурге с девятого этажа упал лифт с тремя пассажирами.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Украинские интернет-пользователи возмутились фотографией отдыхающего Зеленского После оскорбительных слов чиновника украинки оголились для флэшмоба Экс-командир «Айдара» похвастался захватом в плен 55 российских десантников
В мире , Кавказ , Происшествия , МЧС , ИА Sputnik , Армения , Ереван
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Перекрыли Садовое кольцо. Что у них в голове?»971
Голую и зарезанную блогершу нашли в чемодане в Москве20
Макрон назвал место и дату встречи с Путиным5
Украинцы разозлились из-за фотографии Зеленского на пляже176
Провокациям на акции в Москве нашлось постыдное объяснение243
Видео
00:42
«Кормят помоями»: с чем сталкиваются россияне в Турции
В мире Статьи
01:02
«Перекрыли Садовое кольцо. Что у них в голове?»
Происшествия
01:19
В Сербию доставили российские бронетранспортёры
Армия Оружие
03:18
Украинцы разозлились из-за фотографии Зеленского на пляже
В мире Украина
00:37
Стало известно, где Путин проведет выходные
Политика
00:20
Митинг в Москве: взрывпакеты и снесенные веранды
Происшествия
01:26
Эрдоган прокатился на тракторе
В мире
00:40
Соловьев показал провокаторов на акции протеста в Москве
Общество
00:44
Воюющий в Сирии Т-90 показали изнутри
Армия Оружие
00:47
Митинг в Москве: Соболь задержали
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение