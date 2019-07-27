В Армении рухнул лифт с пассажирами

Ереване лифт с пассажирами сорвался в шахту, пострадавшие находятся в крайне тяжелом состоянии, пишут СМИ.

Инцидент произошел в одном из домов по улице Азатамартикнери в субботу, передает «Sputnik Армения » со ссылкой на пресс-службу МЧС Армении.

На месте происшествия работают сотрудники ведомства.

В местных СМИ сообщили, что происшествие случилось в здании ресторанного комплекса, находящегося на этапе строительства. По этим данным, в лифте были рабочие, сейчас они находятся в крайне тяжелом состоянии.

В четверг сообщалось, что в жилом доме в Петербурге с девятого этажа упал лифт с тремя пассажирами.