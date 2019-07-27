Пьяные бойцы ВСУ обстреляли жилые дома в Донбассе, заявили в ЛНР

Военнослужащие украинской армии в состоянии алкогольного опьянения обстреляли из минометов жилые дома в Донбассе. Об этом сообщил начальник пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Инцидент произошел в жилых районах села Дмитровка Новоайдарского района. В результате действий военных 25-й бригады ВСУ пострадали три здания.

Осадчий отметил, что "по счастливой случайности жертв удалось избежать", так как в момент обстрела хозяев не было дома.

Жители Дмитровки подали коллективные жалобы в полицию и военную службу правопорядка, однако соответствующие органы никак не отреагировали на обращение граждан.

Осадчий обратил внимание, что силовики неоднократно распространяли ролики с подобными обстрелами в социальных сетях.

"Опьяненные своей безнаказанностью каратели, не боясь последствий, выкладывают в интернет видеоролики с демонстрацией своих преступлений", — подчеркнул он.

В Народной милиции ЛНР ранее не раз отмечали, что морально-психическое состояние украинских военных ухудшается. Силовики мародерствуют и устраивают пьяные разборки, участились случаи неуставных взаимоотношений, которые приводят к дезертирству и самоубийствам.

В апреле 2014 года Киев начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, заявивших о независимости после госпереворота на Украине. Переговоры по ситуации в Донбассе проходят на встречах контактной группы в Минске. С сентября 2014 года ее участники приняли три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако перестрелки и столкновения между сторонами до сих пор продолжаются.