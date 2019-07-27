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Пьяные бойцы ВСУ обстреляли жилые дома в Донбассе, заявили в ЛНР 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / Олег Проценко /
Военнослужащие украинской армии в состоянии алкогольного опьянения обстреляли из минометов жилые дома в Донбассе. Об этом сообщил начальник пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
Инцидент произошел в жилых районах села Дмитровка Новоайдарского района. В результате действий военных 25-й бригады ВСУ пострадали три здания.
Осадчий отметил, что "по счастливой случайности жертв удалось избежать", так как в момент обстрела хозяев не было дома.
Жители Дмитровки подали коллективные жалобы в полицию и военную службу правопорядка, однако соответствующие органы никак не отреагировали на обращение граждан.
Осадчий обратил внимание, что силовики неоднократно распространяли ролики с подобными обстрелами в социальных сетях.
"Опьяненные своей безнаказанностью каратели, не боясь последствий, выкладывают в интернет видеоролики с демонстрацией своих преступлений", — подчеркнул он.
В Народной милиции ЛНР ранее не раз отмечали, что морально-психическое состояние украинских военных ухудшается. Силовики мародерствуют и устраивают пьяные разборки, участились случаи неуставных взаимоотношений, которые приводят к дезертирству и самоубийствам.
В апреле 2014 года Киев начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, заявивших о независимости после госпереворота на Украине. Переговоры по ситуации в Донбассе проходят на встречах контактной группы в Минске. С сентября 2014 года ее участники приняли три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако перестрелки и столкновения между сторонами до сих пор продолжаются.
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