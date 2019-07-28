В ЕС назвали задержания на несогласованной акции в Москве нарушением свободы собраний

Евросоюзе считают задержания участников несанкционированной акции в центре Москвы нарушением права на свободу слова и собраний. Об этом говорится в заявлении представителя внешнеполитической службы ЕС Майи Косьянчич , опубликованном в субботу на сайте службы.

"Более тысячи мирных демонстрантов, включая известных представителей оппозиции и журналистов, были задержаны сегодня в Москве. Эти задержания и непропорциональное использование силы вновь серьезно подрывают фундаментальные права на свободу слова, ассоциаций и собраний. Эти основные права закреплены в российской Конституции, и мы ожидаем, что они будут защищены", — отмечено в заявлении.

В Евросоюзе также призвали Россию к уважению международных обязательств при проведении местных выборов в сентябре этого года.

Ранее сообщалось что сотрудники полиции совместно с Росгвардией задержали более 1000 человек за участие в несанкционированной акции в центре Москвы. Всего, по оценке полиции, на эту акцию собрались более 3,5 тыс. человек.

Власти заранее предупредили участников акции об ответственности и недопустимости нарушения закона. Как заявил мэр Москвы Сергей Собянин , по данным правоохранительных органов, готовятся серьезные провокации, представляющие угрозу безопасности, жизни и здоровью людей. В ГУ МВД по Москве также призвали воздержаться от участия в акции и пообещали принять все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан, недопущения и пресечения нарушений общественного порядка.