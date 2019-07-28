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В ЕС назвали задержания на несогласованной акции в Москве нарушением свободы собраний 

ТАСС + ещё 36 40 минут назад
Фото: ТАСС
В Евросоюзе считают задержания участников несанкционированной акции в центре Москвы нарушением права на свободу слова и собраний. Об этом говорится в заявлении представителя внешнеполитической службы ЕС Майи Косьянчич, опубликованном в субботу на сайте службы.
"Более тысячи мирных демонстрантов, включая известных представителей оппозиции и журналистов, были задержаны сегодня в Москве. Эти задержания и непропорциональное использование силы вновь серьезно подрывают фундаментальные права на свободу слова, ассоциаций и собраний. Эти основные права закреплены в российской Конституции, и мы ожидаем, что они будут защищены", — отмечено в заявлении.
В Евросоюзе также призвали Россию к уважению международных обязательств при проведении местных выборов в сентябре этого года.
Ранее сообщалось что сотрудники полиции совместно с Росгвардией задержали более 1000 человек за участие в несанкционированной акции в центре Москвы. Всего, по оценке полиции, на эту акцию собрались более 3,5 тыс. человек.
Власти заранее предупредили участников акции об ответственности и недопустимости нарушения закона. Как заявил мэр Москвы Сергей Собянин, по данным правоохранительных органов, готовятся серьезные провокации, представляющие угрозу безопасности, жизни и здоровью людей. В ГУ МВД по Москве также призвали воздержаться от участия в акции и пообещали принять все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан, недопущения и пресечения нарушений общественного порядка.
Прокуратурой Москвы проводится административное расследование в отношении 15 незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, которые являются организаторами незаконных акций 14 и 27 июля. Первое предупреждение прокуратуры они игнорировали. Прокурор повторно вынес им предостережения о недопустимости нарушения закона и об ответственности в случае его нарушения.
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Комментарии20
В мире , Происшествия , Майя Косьянчич , Сергей Собянин , Росгвардия , ЕС , Генпрокуратура РФ , Мосгордума , МВД , Москва
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