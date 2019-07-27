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Стала известна судьба полка «Азов» на Донбассе 

Рамблер 11 минут назад
Неонацистское подразделение «Азов», запрещенное в России, выведут из зоны боевых действий в Донбассе.
Ситуация в Донбассе обострилась
Такое решение приняло руководство так называемой «операции объединенных сил» (ООС), сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на представителя ДНР Эдуарда Басурина.
Басурин рассказал, что киевское командование провело в Краматорске экстренное штабное совещание, посвященное «Азову».
Украинские генералы открыто заявили, что неонацисты отказываются им подчиняться и не раз пытались силой занять более выгодные позиции 30-й бригады. Для этого они заминировали дорогу, по которой ехали украинские военнослужащие. В итоге три бойца подорвались и получили тяжелые ранения.
Решение о выводе «Азова» с Донбасса должны утвердить главы МВД и Нацгвардии.
Подразделение «Азов» было создано из неонацистов Майдана в 2014 году. Члены этого вооруженного формирования не скрывают своих убеждений и используют символику гитлеровской Германии.
Конгресс США и правозащитники из Amnesty International ранее охарактеризовали «Азов» как неонацистское, фашистское, расистское и антисемитское подразделение. В ООН признали, что "Азов" виновен в убийстве гражданских лиц, пытках, грабежах, мародерстве и многочисленных нарушениях прав человека
Комментарии103
В мире , Видео , Эдуард Басурин , Amnesty International , ООН , Конгресс США , МВД , ТК "Звезда"
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