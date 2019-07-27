Стала известна судьба полка «Азов» на Донбассе

Неонацистское подразделение «Азов», запрещенное в России , выведут из зоны боевых действий в Донбассе.

Такое решение приняло руководство так называемой «операции объединенных сил» (ООС), сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на представителя ДНР Эдуарда Басурина

Басурин рассказал, что киевское командование провело в Краматорске экстренное штабное совещание, посвященное «Азову».

Украинские генералы открыто заявили, что неонацисты отказываются им подчиняться и не раз пытались силой занять более выгодные позиции 30-й бригады. Для этого они заминировали дорогу, по которой ехали украинские военнослужащие. В итоге три бойца подорвались и получили тяжелые ранения.

Решение о выводе «Азова» с Донбасса должны утвердить главы МВД и Нацгвардии.

Подразделение «Азов» было создано из неонацистов Майдана в 2014 году. Члены этого вооруженного формирования не скрывают своих убеждений и используют символику гитлеровской Германии.