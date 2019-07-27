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Украинцы разозлились из-за фотографии Зеленского на пляже 

РИА Новости + ещё 4 1 час назад
Украинские интернет-пользователи раскритиковали главу государства Владимира Зеленского, опубликовавшего фотографию с пляжа в Одессе в компании руководителя офиса президента Андрея Богдана.
"А как вы хотите?": Зеленский оправдался за красные трусы
"В стране война, гибнут молодые ребята, цены на продукты бешеные, а президент делает лав де труа на пляже. Больше сказать нечего", — возмутился Алексей Черняховский.
"Фото на пляже. Селфи с шаурмой. Селфи возле Ниагары. Селфи из зала. Фото с фонтанчиками. Президент работает", — написала Валентина Дервисис.
"Что это за дурной хайп ради хайпа?" — спросила Ольга Косинская.
"Чуваки, а что вы делаете каждую неделю в Одессе? "Лига смеха" не каждую же неделю? Лучше к нам в Донбасс приезжайте, в зону боевых действий", —говорится в комментарии Елены Гейченко.
Часть пользователей не увидела в снимке ничего предосудительного и пожелала украинскому лидеру приятного отдыха.
"При Порошенко тоже война была, только он на Мальдивы мистером инкогнито летал. Думаю, что Зеленскому хватит своих ранее заработанных средств на отдых в Одессе. Человек имеет право на выходные", — считает 4annamamchur.
Некоторых развеселил шпиц, стоящий на одном из лежаков.
"Песик на заднем плане тоже из охраны президента?" — пошутил rinat.yussupov.
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Комментарии23
В мире , Видео , Украина , Андрей Богдан , Владимир Зеленский
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