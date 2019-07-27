Украинцы разозлились из-за фотографии Зеленского на пляже

Украинские интернет-пользователи раскритиковали главу государства Владимира Зеленского , опубликовавшего фотографию с пляжа в Одессе в компании руководителя офиса президента Андрея Богдана

"В стране война, гибнут молодые ребята, цены на продукты бешеные, а президент делает лав де труа на пляже. Больше сказать нечего", — возмутился Алексей Черняховский.

"Фото на пляже. Селфи с шаурмой. Селфи возле Ниагары. Селфи из зала. Фото с фонтанчиками. Президент работает", — написала Валентина Дервисис.

"Что это за дурной хайп ради хайпа?" — спросила Ольга Косинская.

"Чуваки, а что вы делаете каждую неделю в Одессе? "Лига смеха" не каждую же неделю? Лучше к нам в Донбасс приезжайте, в зону боевых действий", —говорится в комментарии Елены Гейченко.

Часть пользователей не увидела в снимке ничего предосудительного и пожелала украинскому лидеру приятного отдыха.

"При Порошенко тоже война была, только он на Мальдивы мистером инкогнито летал. Думаю, что Зеленскому хватит своих ранее заработанных средств на отдых в Одессе. Человек имеет право на выходные", — считает 4annamamchur.

Некоторых развеселил шпиц, стоящий на одном из лежаков.