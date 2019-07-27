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ЦАР отозвала признание независимости Косово 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 32 минуты назад
Центрально-Африканская Республика (ЦАР) стала 14-й страной, отозвавшей признание независимости самопровозглашенного Косово, заявил глава МИД Сербии