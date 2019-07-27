В Китае заявили о готовности вместе с Россией обеспечивать порядок на международной арене

Китайское правительство заинтересовано в тесном сотрудничестве с Россией ради обеспечения мира и порядка на международной арене. Об этом на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым заявил глава МИД КНР Ван И.

"Китайская сторона готова плечом к плечу с РФ защищать законные права наших двух стран, поддерживать справедливость на международной арене, обеспечивать как региональные, так и глобальные мир и стабильность", — приводятся в субботу слова министра на сайте МИД КНР.

По словам Ван И, в последнее время в мире происходят большие перемены, в результате чего усиливаются дестабилизирующие факторы. "Однако китайско-российские отношения крепнут с каждым днем, становясь залогом международной стабильности", — подчеркнул министр в ходе встречи в Бразилии.

Технологии и энергетика

Ван И также заявил, что Китай и Россия должны в первую очередь укреплять сотрудничество в области передовых научно-технических и энергетических проектов.

"Нам необходимо активно реализовывать на практике важные договоренности, которые были достигнуты между лидерами Китая и России постоянно повышать стратегическую значимость китайско-российских отношений, — приводятся слова министра. — Необходимо укреплять взаимное доверие, усиливать культурно-гуманитарные связи, продвигать прагматическое сотрудничество, прежде всего в области передовых технологий и в сфере энергетики".

По словам Ван И, что с этой целью обе стороны должны активно прорабатывать график будущих двусторонних встреч на высоком уровне. "В новую эпоху следует придать китайско-российским отношениям новый стимул, укреплять взаимное политическое доверие", — подытожил дипломат.