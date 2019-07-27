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В Китае заявили о готовности вместе с Россией обеспечивать порядок на международной арене 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Китайское правительство заинтересовано в тесном сотрудничестве с Россией ради обеспечения мира и порядка на международной арене. Об этом на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым заявил глава МИД КНР Ван И.
"Китайская сторона готова плечом к плечу с РФ защищать законные права наших двух стран, поддерживать справедливость на международной арене, обеспечивать как региональные, так и глобальные мир и стабильность", — приводятся в субботу слова министра на сайте МИД КНР.
По словам Ван И, в последнее время в мире происходят большие перемены, в результате чего усиливаются дестабилизирующие факторы. "Однако китайско-российские отношения крепнут с каждым днем, становясь залогом международной стабильности", — подчеркнул министр в ходе встречи в Бразилии.
Технологии и энергетика
Ван И также заявил, что Китай и Россия должны в первую очередь укреплять сотрудничество в области передовых научно-технических и энергетических проектов.
"Нам необходимо активно реализовывать на практике важные договоренности, которые были достигнуты между лидерами Китая и России постоянно повышать стратегическую значимость китайско-российских отношений, — приводятся слова министра. — Необходимо укреплять взаимное доверие, усиливать культурно-гуманитарные связи, продвигать прагматическое сотрудничество, прежде всего в области передовых технологий и в сфере энергетики".
По словам Ван И, что с этой целью обе стороны должны активно прорабатывать график будущих двусторонних встреч на высоком уровне. "В новую эпоху следует придать китайско-российским отношениям новый стимул, укреплять взаимное политическое доверие", — подытожил дипломат.
Ван И находился в Бразилии с 24 по 26 июля. Он совместил участие в третьем стратегическом диалоге БРИКС на уровне министров иностранных дел с двусторонней программой. С 26 по 28 июля министр иностранных дел Китая находится в Чили.
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Комментарии24
В мире , Политика , Сергей Лавров , БРИКС , Китай
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