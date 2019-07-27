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Журналистка объяснила, почему в бывшей ГДР хотят сближения с Россией 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости / Борис Бабанов
Большинство жителей Восточной Германии хотели бы сближения с Россией, об этом говорится в статье, опубликованной немецкой газетой Der Tagesspiegel.
"Согласно последним опросам, 54% жителей Западной Германии хотели бы вновь сблизиться с Россией, среди жителей Восточной Германии таких 72%. Политику Запада в отношении России считают неверной, вероятно, такое же большое количество людей", — приводит данные социологов автор материала Керстин Декер.
По мнению журналистки, жители бывшей ГДР лучше понимают Россию "уже потому, что они с ней лучше знакомы". Возможно, по этой причине многим из них сложно представить Крым не в составе России, полагает автор статьи.
Объяснимо и "сильное недовольство" восточных немцев "политикой силы" Запада — в частности, экономическими санкциями против Российской Федерации, пишет Декер.
В конечном счете, признает журналистка Der Tagesspiegel, именно благодаря политике разрядки, а не конфронтации и силы, удалось в свое время разрешить конфликт между Востоком и Западом, а также добиться воссоединения Германии.
Ранее немецкий депутат, председатель комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст заявил, что антироссийские санкции бесполезны, а их сохранение вредит немецкому бизнесу и ведет к переориентации России на экономическое взаимодействие с Китаем.
Отношения России и Запада испортились в 2014 году из-за ситуации на Украине и вокруг Крыма. США, Евросоюз и Канада обвинили Россию во вмешательстве в дела Украины и ввели против нее санкции. Москва ответила на это продуктовым эмбарго, взяла курс на импортозамещение и неоднократно заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.
Сейчас на Западе все чаще высказываются мнения о необходимости отменить ограничительные меры, которые больше вредят тем, кто их вводит, и восстановить диалог с Москвой.
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