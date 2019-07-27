СБУ заблокировала автобусные рейсы из Одессы в ЛНР

В результате спецоперации СБУ были задержаны два жителя Харькова , которые участвовали в организации автобусных рейсов.

Служба безопасности Украины заявила о блокировке автобусных рейсов из Одессы на территорию ЛНР. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Сотрудники СБУ блокировали механизм незаконных пассажирских перевозок к временно оккупированным районам Луганской области и в обратном направлении», — сказано в публикации.

В ведомстве заявили, что оперативники установили, что жители ЛНР якобы организовали нелегальные автобусные рейсы из Одессы. По их версии, маршрут пролегал через территорию России. Отмечается, что у диспетчеров рейсов провели обыски, после чего двух из них арестовали.