Названы главные враги Зеленского

По его словам, они в любой удобный момент нанесут удар, так как не боятся Зеленского. Небоженко также выразил уверенность в том, что у лидера Украины нет партнёров и общей стратегии развития страны. При этом он по-прежнему рассчитывает на любимый «95-й квартал», который в политической роли Зеленского уже не имеет никакого смысла.

Пока он смело видит одни радужные перспективы своего президентства без сопутствующих им рисков. Ему кажется, что у него много времени и уже много власти, — констатировал политолог в интервью изданию Elise Journal.