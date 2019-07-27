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Названы главные враги Зеленского 

News.ru 1 час назад
Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com
Экс-президент Украины Пётр Порошенко и глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук являются главными врагами действующего украинского главы Владимира Зеленского. Такое мнение высказал политолог Виктор Небоженко.
По его словам, они в любой удобный момент нанесут удар, так как не боятся Зеленского. Небоженко также выразил уверенность в том, что у лидера Украины нет партнёров и общей стратегии развития страны. При этом он по-прежнему рассчитывает на любимый «95-й квартал», который в политической роли Зеленского уже не имеет никакого смысла.
Пока он смело видит одни радужные перспективы своего президентства без сопутствующих им рисков. Ему кажется, что у него много времени и уже много власти, — констатировал политолог в интервью изданию Elise Journal.
Ранее News.ru писал о том, что российская журналистка Ольга Скабеева посмеялась над президентом Украины Владимиром Зеленским. Поводом для иронии послужила обложка украинского журнала «Новое время», на которой лидер страны в золотой короне сидит, закинув ногу на ногу, на троне зелёного цвета. Слева размещена надпись: «Очень приятно, царь!».
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В мире , Виктор Медведчук , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Ольга Скабеева , The New Times
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