Трамп заявил, что основания враждовать с Россией у США отсутствуют

Основания враждовать с Россией Соединенных Штатов отсутствуют. Об этом заявил в пятницу журналистам в Белом доме президент США республиканец Дональд Трамп Он решительно осудил действия оппозиционной Демократической партии США , нацеленные на сохранение противостояния с республиканцами, в том числе посредством раздувания утверждений об угрозе со стороны России. "Мир над ними (демократами — прим. ТАСС) смеется. Но, к сожалению, это чрезвычайно плохо для нашей страны. Это плохо для наших отношений с другими странами, включая Россию. Нет причин для того, чтобы мы не ладили с Россией. Нет причин для того, чтобы мы не ладили с другими странами", — сказал руководитель американской администрации.