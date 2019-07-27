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Трамп заявил, что основания враждовать с Россией у США отсутствуют 

ТАСС + ещё 2 28 минут назад
Фото: EPA
Основания враждовать с Россией у Соединенных Штатов отсутствуют. Об этом заявил в пятницу журналистам в Белом доме президент США республиканец Дональд Трамп.
Он решительно осудил действия оппозиционной Демократической партии США, нацеленные на сохранение противостояния с республиканцами, в том числе посредством раздувания утверждений об угрозе со стороны России.
"Мир над ними (демократами — прим. ТАСС) смеется. Но, к сожалению, это чрезвычайно плохо для нашей страны. Это плохо для наших отношений с другими странами, включая Россию. Нет причин для того, чтобы мы не ладили с Россией. Нет причин для того, чтобы мы не ладили с другими странами", — сказал руководитель американской администрации.
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В мире , Армия , Дональд Трамп , Демократическая партия США , ИТАР-ТАСС , США
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