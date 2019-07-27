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Трамп порассуждал о вражде с Россией 

Lenta.ru + ещё 20 59 минут назад
Фото: Reuters
США не имеют поводов для вражды с Россией. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, передает РИА Новости.
«Нет причин для того, чтобы мы не ладили с Россией. Нет причин для того, чтобы мы не ладили с другими странами», — сказал американский лидер.
По словам Трампа, на отношения между странами плохо сказалось расследование спецпрокурора США Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года и возможном сговоре американского президента с российской стороной.
«Мы наблюдали за этим 2,5 года. (…) И это стыдоба», — заключил он.
Согласно докладу Мюллера, Москва действительно вмешивалась в американский избирательный процесс, однако существовавшие подозрения о связи российской стороны и Дональда Трампа подтвердить не удалось.
Ранее Трамп заявил о том, что США необходимо сотрудничать с Россией. По словам американского президента, вести дела с российской стороной очень трудно, но нужно, так как у нее есть «ядерная мощь».
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В мире , Армия , Роберт Мюллер , Дональд Трамп , РИА Новости , США
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