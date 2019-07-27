Трамп порассуждал о вражде с Россией

«Нет причин для того, чтобы мы не ладили с Россией. Нет причин для того, чтобы мы не ладили с другими странами», — сказал американский лидер.

По словам Трампа, на отношения между странами плохо сказалось расследование спецпрокурора США Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года и возможном сговоре американского президента с российской стороной.

«Мы наблюдали за этим 2,5 года. (…) И это стыдоба», — заключил он.

Согласно докладу Мюллера, Москва действительно вмешивалась в американский избирательный процесс, однако существовавшие подозрения о связи российской стороны и Дональда Трампа подтвердить не удалось.

Ранее Трамп заявил о том, что США необходимо сотрудничать с Россией. По словам американского президента, вести дела с российской стороной очень трудно, но нужно, так как у нее есть «ядерная мощь».