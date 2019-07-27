Трамп отказался винить Турцию за покупку С-400

По словам главы государства, он не винит Анкару за приобретение С-400, несмотря на угрозы США ввести против страны санкции. «Это сложная ситуация. (…) Есть много обстоятельств и других проблем, которые появились во время администрации [предыдущего американского лидера Барака] Обамы», — подчеркнул Трамп.

Он добавил, что Вашингтон легко сможет продать другим странам истребители F-35, которые предназначались Турции.

Поставки российских систем в Турцию начались в июле. США и другие страны НАТО опасаются, что если у Анкары появятся и С-400, и американские истребители пятого поколения F-35, то радары российских систем научатся вычислять и отслеживать эти самолеты. В связи с этим сенат США запретил продавать Турции F-35. Трамп заявлял, что решение о введении дополнительных санкций пока не принято.

Соглашение о закупке Анкарой четырех дивизионов С-400 было достигнуто в сентябре 2017 года. Стоимость контракта составляет 2,5 миллиарда долларов, половину этой суммы покроет российский кредит. Поставки систем начались в июле 2019-го.