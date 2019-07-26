Байден обогнал Трампа в опросе о будущем президенте США

Президент США Дональд Трамп высказался в адрес Fox News после публикации СМИ опроса ожиданий американцев относительно будущего президента страны. Об этом сообщает Mediaite.

Отмечается, что на утреннем шоу Fox & Friends были обнародованы данные проведенного телекомпанией опроса, который выявил предпочтения американцев на будущего главу США.

Уточняется, что данные исследования показали, что бывший вице-президент США Джо Байден набрал больше голосов, чем Трамп.

Кроме того, президент США опубликовал несколько гневных твитов по итогам этого опроса. Он заявил, что телеканал всегда был против него, а также подчеркнул, что не может проиграть Байдену.

Ранее сообщалось, что Трамп пригрозил ответить на глупость президента Франции Макрона санкциями.