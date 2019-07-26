Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Байден обогнал Трампа в опросе о будущем президенте США 

Газета.Ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Президент США Дональд Трамп высказался в адрес Fox News после публикации СМИ опроса ожиданий американцев относительно будущего президента страны. Об этом сообщает Mediaite.
Отмечается, что на утреннем шоу Fox & Friends были обнародованы данные проведенного телекомпанией опроса, который выявил предпочтения американцев на будущего главу США.
Уточняется, что данные исследования показали, что бывший вице-президент США Джо Байден набрал больше голосов, чем Трамп.
Кроме того, президент США опубликовал несколько гневных твитов по итогам этого опроса. Он заявил, что телеканал всегда был против него, а также подчеркнул, что не может проиграть Байдену.
Ранее сообщалось, что Трамп пригрозил ответить на глупость президента Франции Макрона санкциями.
Газета.Ru: последние новости
Зеленский прилетел в Одессу экономклассом Украинки массово оголились после оскорбления чиновника Трамп высказался о вражде США и России
В мире , США , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Fox News
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России установлен исторический рекорд по безработице27
Стал известен тайный план США по Украине200
РВСН произвели пуск «Тополя»232
Трамп сделал заявление о «вражде» США и РФ2
Зеленский прилетел в Одессу в эконом-классе89
Видео
03:12
Стал известен тайный план США по Украине
Украина В мире
01:16
Sohu: российские Ту-160 дали «пощечину» НАТО
Армия Оружие
01:47
Холодному лету нашлось объяснение
Погода Общество
01:49
Политолога пытались заставить целовать землю Украины
Украина Общество
00:44
Два стула. Интересы РФ и США пересеклись в Турции
Ближний Восток В мире
00:56
РВСН произвели пуск «Тополя»
Армия Оружие
10:02
Прояснена ситуация с блокированными танками из России
Армия Оружие
00:36
Пока вы не уснули: Раскрыты подробности задержания судна РФ
В мире
01:10
Кличко выступил против своего увольнения
В мире Украина
02:37
Наркотики и загулы: раскрыта страшная тайна Лолиты
Шоу-бизнес Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение