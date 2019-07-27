Украинки, оскорбленные словами чиновника, обнажились в знак протеста

Жительницы Украины устроли в соцсетях флешмоб с обнажением части тела после высказывания зампредседателя Запорожского облсовета Владислава Марченко о развратности женщин. Чиновник на странице в Facebook заявил, что может определить проститутку по длине юбки.

Марченко отметил, что «приличные женщины» никогда не станут оголяться и провоцировать, таким образом, насильников. Если ты не проститутка, то зачем носишь ее форму?» — заявил в соцсети чиновник, выразив недовольство тем, что девушки публикуют свои фотографии в нижнем белье, мини-платьях и купальниках.

Уже на следующий день оскорбленные украинки начали выкладывать в соцсети обнаженные снимки с язвительными комментариями, обращенными к Марченко, пишет Nation News. «У нас все еще тысячи мужчин и, самое страшное, женщин, живут в Средневековье», — возмутилась Наталия Соловьева в Facebook. «Пьющая, курящая, распутная женщина. И декольте там еще. (…) Может, мне сразу депортироваться из страны?» — спросила чиновника Анастасия Потапенко.