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Украинки, оскорбленные словами чиновника, обнажились в знак протеста 

Ura.Ru + ещё 8 35 минут назад
Фото: Запорожский областной совет
Жительницы Украины устроли в соцсетях флешмоб с обнажением части тела после высказывания зампредседателя Запорожского облсовета Владислава Марченко о развратности женщин. Чиновник на странице в Facebook заявил, что может определить проститутку по длине юбки.
Марченко отметил, что «приличные женщины» никогда не станут оголяться и провоцировать, таким образом, насильников. Если ты не проститутка, то зачем носишь ее форму?» — заявил в соцсети чиновник, выразив недовольство тем, что девушки публикуют свои фотографии в нижнем белье, мини-платьях и купальниках.
Уже на следующий день оскорбленные украинки начали выкладывать в соцсети обнаженные снимки с язвительными комментариями, обращенными к Марченко, пишет Nation News. «У нас все еще тысячи мужчин и, самое страшное, женщин, живут в Средневековье», — возмутилась Наталия Соловьева в Facebook. «Пьющая, курящая, распутная женщина. И декольте там еще. (…) Может, мне сразу депортироваться из страны?» — спросила чиновника Анастасия Потапенко.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что женщины Украины являются одним из ее брендов. В ответ на это женщины запустили флешмоб #Ятобінебренд («Я тебе не бренд»).
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Комментарии26
В мире , Украина , Владимир Зеленский
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