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Украинки массово оголились в ответ на оскорбления чиновника 

РИА Новости + ещё 4 1 час назад
Фото: Запорожский областной совет
Украинки запустили флешмоб в ответ на заявление зампредседателя Запорожского облсовета Владислава Марченко о том, что откровенно одетые женщины напоминают проституток.
Накануне чиновник, уполномоченный по вопросам обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин, признался в фейсбуке, что считает приличных девушек "королевами". По его мнению, они никогда не станут оголяться и провоцировать этим насильников.
В ответ украинки начали массово выкладывать фотографии с хештегом #забулазапитатиуМарченка (забыла спросить у Марченко. — Прим. ред.). Многие отметили, что оценка внешнего вида женщин не входит в компетенцию чиновника.
"Господин Владислав Марченко вдруг стал законодателем моды. Люди жалуются, власть разводит руками", — написала Виктория Белая.
"Не ношу юбок. Практически совсем. Но сегодня такой день! Надела, потому что не могла не поддержать своих подруг", — отметила Елена Набокова.
Другие напомнили, что в современном мире женщины имеют право на самовыражение и мужчины не должны их в этом притеснять. Украинки также удивились, что власти, неоднократно заявлявшие о поддержке гендерного равенства, допускают такие высказывания.
"Шутки шутками, но у нас все еще тысячи мужчин и, самое страшное, женщин, живут в Средневековье. И искренне уверены, что кастрюльки, борщ, быть скромнее и тише и удачно выйти замуж — предел мечтаний любой женщины", — считает Natalia Soloviova.
"Пьющая, курящая, распутная женщина. И декольте там еще. Может мне сразу депортироваться из страны?" — спрашивает Анастасия Потапенко.
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Комментарии17
В мире , Украина , Елена Набокова , Виктория Белая
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