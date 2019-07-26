Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Волкер посетил зону военной операции в Донбассе 

РИА Новости 47 минут назад
Фото: РИА Новости
Делегация США во главе со специальным представителем по вопросам Украины Куртом Волкером посетила район проведения военной операции в Донбассе, сообщила в пятницу пресс-служба штаба операции Объединенных сил Украины.
Волкер прибыл в Киев в четверг. В пятницу президент Украины Владимир Зеленский обсудил с Волкером и постоянным представителем США при ЕС Гордоном Сондландом ситуацию в Донбассе.
"Во время визита господин Волкер и временно поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор встретился с командующим объединенных сил генерал-лейтенантом Александром Сырским. Также делегация США посетила КПВВ "Станица Луганская" и пообщалась с местными жителями", — говорится в сообщении пресс-службы в Facebook.
Последние новости
В Китае рассказали, как российские Ту-160 "дали пощечину" НАТО В Сети высмеяли впавшего в ступор Кличко Корабли ВМС Украины в Севастополе не допустили к празднику ВМФ России
В мире , Армия , Конфликты , Уильям Тейлор , Владимир Зеленский , Курт Волкер , ЕС , Киев , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РВСН произвели пуск «Тополя»3
Пока вы не уснули: Раскрыты подробности задержания судна РФ28
Зеленский сравнил Украину с клубом НБА3
Прояснена ситуация с блокированными танками из России343
Лавров не смог выступить на БРИКС с первого раза109
Видео
01:16
Sohu: российские Ту-160 дали «пощечину» НАТО
Армия Оружие
01:47
Холодному лету нашлось объяснение
Погода Общество
01:49
Политолога пытались заставить целовать землю Украины
Украина Общество
00:44
Два стула. Интересы РФ и США пересеклись в Турции
Ближний Восток В мире
00:56
РВСН произвели пуск «Тополя»
Армия Оружие
10:02
Прояснена ситуация с блокированными танками из России
Армия Оружие
00:36
Пока вы не уснули: Раскрыты подробности задержания судна РФ
В мире
01:10
Кличко выступил против своего увольнения
В мире Украина
02:37
Наркотики и загулы: раскрыта страшная тайна Лолиты
Шоу-бизнес Статьи
00:31
Российские танки не пропустили в Сербию
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение