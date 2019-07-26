Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Трамп пообещал ответить на «глупость» Макрона 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент США Дональд Трамп пригрозил ответить Франции на «глупость» французского лидера Эммануэля Макрона о введении налогообложения на американских цифровых гигантов.
Трамп намекнул в своем Twitter-аккаунте, что ответные меры со стороны США коснутся французского вина.
«Франция только что ввела цифровой налог для величайших американских технологических компаний. Если кто-то вводит для них налог, это должна быть только их страна, Соединенные Штаты. Мы вскоре объявим о существенных ответных действиях на глупость Макрона», — написал он.
Ранее Белый дом приступил к изучению решения Франции изменить законодательство в целях налогообложения американских компаний, а также к рассмотрению возможных ответных мер со стороны Вашингтона.
Американские компании Apple и Google столкнулись с необходимостью платить налоги в странах ЕС. А в январе этого года канцлер Австрии Себастьян Курц объявил о намерении обложить налогом интернет-гиганты, включая Google, Amazon, Facebook и Alibaba.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Лукашенко пообещал не ссориться с Россией «ни за какие деньги» Экс-командир «Айдара» похвастался захватом в плен 55 российских десантников Кличко отказался идти на допрос в Госбюро расследований
Комментарии
В мире , Ближний Восток , Политика , США , Себастьян Курц , Дональд Трамп , Эммануэль Макрон , Amazon , ЕС , Alibaba , Apple , Google , Франция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РВСН произвели пуск «Тополя»3
Пока вы не уснули: Раскрыты подробности задержания судна РФ28
Зеленский сравнил Украину с клубом НБА3
Прояснена ситуация с блокированными танками из России343
Лавров не смог выступить на БРИКС с первого раза109
Видео
01:16
Sohu: российские Ту-160 дали «пощечину» НАТО
Армия Оружие
01:47
Холодному лету нашлось объяснение
Погода Общество
01:49
Политолога пытались заставить целовать землю Украины
Украина Общество
00:44
Два стула. Интересы РФ и США пересеклись в Турции
Ближний Восток В мире
00:56
РВСН произвели пуск «Тополя»
Армия Оружие
10:02
Прояснена ситуация с блокированными танками из России
Армия Оружие
00:36
Пока вы не уснули: Раскрыты подробности задержания судна РФ
В мире
01:10
Кличко выступил против своего увольнения
В мире Украина
02:37
Наркотики и загулы: раскрыта страшная тайна Лолиты
Шоу-бизнес Статьи
00:31
Российские танки не пропустили в Сербию
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение