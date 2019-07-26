Трамп пообещал ответить на «глупость» Макрона

Трамп намекнул в своем Twitter-аккаунте, что ответные меры со стороны США коснутся французского вина.

«Франция только что ввела цифровой налог для величайших американских технологических компаний. Если кто-то вводит для них налог, это должна быть только их страна, Соединенные Штаты. Мы вскоре объявим о существенных ответных действиях на глупость Макрона», — написал он.

France just put a digital tax on our great American technology companies. If anybody taxes them, it should be their home Country, the USA. We will announce a substantial reciprocal action on Macron’s foolishness shortly. I’ve always said American wine is better than French wine!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 июля 2019 г.

Ранее Белый дом приступил к изучению решения Франции изменить законодательство в целях налогообложения американских компаний, а также к рассмотрению возможных ответных мер со стороны Вашингтона.