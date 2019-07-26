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Пушилин подписал указ об установлении Дня конституции ДНР 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин объявил 14 мая Днем конституции. Соответствующий указ опубликован в пятницу на сайте главы ДНР.
"Установить в Донецкой народной республике памятную дату — 14 мая — День конституции ДНР", — говорится в тексте документа.
В своем указе Пушилин подчеркнул особое значение конституции в становлении и развитии республики.
Пять лет назад в Луганской и Донецкой народных республиках, а также на территориях, подконтрольных киевским силовикам, состоялся референдум по вопросу самоопределения ЛНР и ДНР. Явка в Луганской области составила 81%, в Донецкой — 75%. "За" самоопределение ЛНР проголосовали 96,2% участников референдума, ДНР — 89,7%. На следующий день, 12 мая 2014 года, был провозглашен государственный суверенитет Донецкой и Луганской народных республик.
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В мире , Денис Пушилин
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