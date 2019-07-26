Трамп потребовал от Швеции освободить рэпера A$AP Rocky

«Освободите A$AP Rocky. Мы столько всего делаем для Швеции, а она, похоже, не отвечает взаимностью. Швеция должна сосредоточиться на реальных преступлениях в своей стране», — написал президент США.

A$AP Rocky был задержан полицией Стокгольма в начале июля. Он находится в одном из следственных изоляторов города в ожидании суда. Рэпера и его окружение обвинили в нападении на двух мужчин. Музыкант отрицает вину в произошедшем. Ранее в сети появилось видео, на котором видно, как он с помощниками избивает мужчину на улице. Позже хип-хоп-исполнитель выложил запись, сделанную до драки — на ней неизвестный мужчина сначала атаковал человека из окружения A$AP Rocky.

Отмечалось, что артист содержится в «бесчеловечных» условиях.