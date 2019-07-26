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Трамп потребовал от Швеции освободить рэпера A$AP Rocky 

Lenta.ru 34 минуты назад
Фото: РИА Новости
Президент США Дональд Трамп потребовал от властей Швеции освободить американского хип-хоп-исполнителя A$AP Rocky, который находится в заключении в Стокгольме. Республиканец заявил в Twitter, что разочарован бездействием премьер-министра страны Стефана Левена.
«Освободите A$AP Rocky. Мы столько всего делаем для Швеции, а она, похоже, не отвечает взаимностью. Швеция должна сосредоточиться на реальных преступлениях в своей стране», — написал президент США.
A$AP Rocky был задержан полицией Стокгольма в начале июля. Он находится в одном из следственных изоляторов города в ожидании суда. Рэпера и его окружение обвинили в нападении на двух мужчин. Музыкант отрицает вину в произошедшем. Ранее в сети появилось видео, на котором видно, как он с помощниками избивает мужчину на улице. Позже хип-хоп-исполнитель выложил запись, сделанную до драки — на ней неизвестный мужчина сначала атаковал человека из окружения A$AP Rocky.
Отмечалось, что артист содержится в «бесчеловечных» условиях.
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Комментарии
В мире , США , Дональд Трамп , Стефан Левен , Стокгольм , Швеция
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