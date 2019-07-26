Назван основной претендент на пост премьер-министра Украины

Украинское правительство после победы президентской партии «Слуга народа» на парламентских выборах может возглавить заместитель главы Офиса президента Алексей Гончарук . Об этом сообщает радио «Новое время» со ссылкой на осведомленные источники.

По информации издания, кандидатуру Гончарука в офисе президента рассматривают «очень серьезно». Гончарук был назначен на пост заместителя главы Офиса президента Зеленского 28 мая. По его собственным словам, в команде президента он отвечает «за блок экономического развития и продолжение реформ».

Это произошло после того, как о проведении переговоров сообщил сам Зеленский. Тогда же он назвал качества будущего премьер-министра — им должен стать профессиональный экономист без политического прошлого, который ранее не занимал ни эту должность, ни пост спикера парламента, ни пост главы какой-либо парламентской фракции.