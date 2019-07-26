США добавили четыре кубинских организаций в «черный список»

Госдепартамент США в пятницу сообщил о добавлении в "черный список" четырех кубинских организаций, находящихся под контролем вооруженных сил страны.

"Госдепартамент по-прежнему привержен тому, чтобы американские средства напрямую не поддерживали аппарат государственной безопасности Кубы, который не только нарушает права человека на Кубе, но и экспортирует эти репрессии в Венесуэлу для поддержки коррумпированного режима (президента Николаса) Мадуро", — говорится в сообщении.

Как пояснили в ведомстве, в соответствии с меморандумом президента США об "укреплении политики Соединенных Штатов в отношении Кубы" от июня 2017 года, правительство США в целом запрещает "прямые финансовые операции с включенными в перечень юридическими лицами, поскольку они будут непропорционально выгодны кубинским военным, разведывательным службам и службам безопасности или военнослужащим за счет кубинского народа или частных предприятий на Кубе".

В госдепартаменте также напомнили, что решение принято в день 60-летия революции на Кубе.