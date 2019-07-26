СМИ: Всемирный банк и США пытались вмешиваться в президентские выборы на Украине

В послании, датированном 4 апреля, как указывает, в частности, издание "Национальный банк новостей", Кахконен пишет, что Владимир Зеленский "имеет все шансы на победу во втором туре выборов, а значит, у Запада появилась возможность кардинально изменить государственное устройство Украины через формирование парламентской республики".

Кахконен отмечает, что Зеленский готов поддержать такой план, и добавляет в этой связи, что "все прежние договоренности с министром иностранных дел Арсеном Аваковым о выдвижении его на пост главы правительства остаются в силе".

Кроме того, она призвала Волкера оказать поддержку самому главе МВД , так как он будет являться гарантом возвращения финансовых средств, которые Украине предоставили международные финансовые институты.

При этом Сату Кахконен также обратилась к Курту Волкеру с просьбой "минимизировать шансы главы партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко быть вовлеченной в процесс формирования правительства Украины , поскольку с ней нет никаких договоренностей по указанным вопросам, что может иметь негативные последствия".

Комментариев самого Всемирного банка и Государственного департамента США по этому поводу пока не поступало. Курт Волкер в настоящее время находится в Киеве. В четверг он провел встречу с лидером партии "Батькивщина" Юлией Тимошенко, а в пятницу — с президентом Владимиром Зеленским. Как сообщила пресс-служба главы украинского государства, на ней стороны обсуждали ситуацию в Донбассе.